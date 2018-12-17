«This is America» — трек, на который ушло два года

Людвиг Йоранссон — композитор ряда американских блокбастеров и продюсер, ответственный за звучание большинства релизов Childish Gambino на протяжении почти десяти лет. Они познакомились во время съёмок сериала «Сообщество» и с тех пор работают вместе. При этом Людвиг является соавтором одного из главных хитов уходящего года — «This is America». В интервью Entertainment Weekly Людвиг признался, что трек, номинированный на «Грэмми», создавался на протяжении двух лет. «Мы начали с бита и меньше чем за час придумали припев», — рассказал Йоранссон. «Мы сделали 80% трека за два часа, а на остальное потребовалось два года».

Трек «This is America» с продакшном Людвига Йоранссона и Дональда Гловера, а также эдлибами от Young Thug, Blocboy Jb, Slim Jxxmi и 21 Savage вышел летом. Песня дебютировала под номером один в чарте Billboard, а её текст быстрее всего в истории сайта Genius набрал миллион просмотров. Ранее в интервью E! Гловер рассказал, что «This is America» задумывался им как трек, который люди будут слушать 4 июля — в День независимости США.