Childish Gambino рассказал о потере отца

Многие артисты, выступавшие на фестивале Coachella в этом году, говорили о влиянии, которое на них оказали Mac Miller и Nipsey Hussle. В числе таких исполнителей — Anderson .Paak, Jaden Smith и Childish Gambino. Самую эмоциональная речь произнес именно Гловер, который растрогался до слез и упомянул, что в этом году потерял еще и отца. «Я понял, что все, что от нас остается, это воспоминания. Мы оставляем частичку себя в своих детях, друзьях, семье. Проблема нас, миллениалов, в том, что у нас очень много информации, и мы заранее знаем, что произойдет. Мы боимся выращивать дерево, потому что при нашей жизни оно не даст плодов. Вас здесь сотни тысяч, поэтому есть вероятность, что хотя бы одного из вас мы не увидим на следующей неделе. Я хочу сказать, что пока вы живы, чувствуйте и делитесь эмоциями».

В конце своей речи Гамбино посоветовал фанатам не ждать знаков судьбы и действовать: «Эта песня посвящается всем, кого мы потеряли, а также нашим целям, которых мы планируем добиться в будущем. Будущее уже наступило, вы все — его часть».