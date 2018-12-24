Боец UFC Кьеза хочет отсудить $50 млн у Макгрегора

Американский боец UFC Майкл Кьеза нашел возможность хорошенько заработать на ирландце Коноре Макгрегоре, не проводя при этом никаких боев.

Кьеза в апреле 2018 года пострадал во время нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Американец считает, что эта ситуация была спланирована для продвижения боя Хабиба и Конора, а также утверждает, что мог заменить Макса Холлоуэя и драться с Нурмагомедовым за титул, если бы не полученные травмы.

В связи с этим Кьеза подал иск, обратившись к так называемому «Закону Сына Сэма», который запрещает любую прибыль от преступной деятельности. Боец утверждает, что Макгрегор получил свой гонорар в 50 миллионов долларов незаконным путем, а потому настаивает, что эта сумма должна достаться ему.

Как говорится, ничего личного — только бизнес.