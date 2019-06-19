«Chase The Money» — бэнгер от ветерана E-40

E-40 — легенда Западного Побережья, чья карьера стартовала еще в середине 80-х. Артист не только сделал вклад в развитие гэнгста-рэпа, но и популяризировал непопадание в бит, породив феномен Blueface и YBN Nahmir.

Вчера состоялась премьера сингла «Chase The Money», на котором E-40 объединился с «новой школой»: Quavo, Roddy Ricch, A$AP Ferg и ScHoolboy Q, а также трэп-продюсером ChaseTheMoney, чей тег стал фундаментом трека. Вместе с песней в сети появился клип, в котором исполнители в перерывах между своими партами обсуждают план ограбления.

26 июля E-40 выпустит свой 26-й студийный альбом «Practice Makes Papers». Гостевыми куплетами на пластинке отметятся Rick Ross, Method Man, Ty Dolla $ign и другие.