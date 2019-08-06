Chance the Rapper расстроен реакцией на альбом «The Big Day»

Последний альбом Chance the Rapper «The Big Day», посвящённый свадьбе музыканта и новой главе в его жизни, вызвал довольно противоречивую реакцию слушателей. Несмотря на то, что релиз дебютировал на второй строчке чарта Billboard, что в общем-то неплохо, пользователи соцсетей начали массово писать негативные отзывы и штамповать мемы, высмеивающие признания Chance the Rapper в любви к жене. Фанаты оказались настолько не впечатлены альбомом, что не на шутку расстроили Ченса. «У меня сложилось ощущение, как будто люди хотят, чтобы я покончил с собой», — написал он в твиттере.

I’m getting this crazy feeling that people want me to kill myself 😢 — The Big Day out now (@chancetherapper) 5 августа 2019 г.

Чуть позже он пояснил, что не собирался причинять себе вреда, просто расстроен тем, что люди хотят его пристыдить. «Очень тяжело чувствовать стыд за то, чем ты когда-то гордился», — продолжил Chance. «Музыка — это первая вещь, которая влияет на то, как я себя чувствую». Далее он поблагодарил всех, кто поддержал его новый релиз.

Shame is heavy yo. And feeling shame for something that you were once prideful about is super heavy. — The Big Day out now (@chancetherapper) 5 августа 2019 г.

В конце Chance все-таки решил пошутить и написал следующее: «И главная вещь, которая сейчас у меня на сердце, в которой я ещё больше убедился на прошлой неделе, и в которой я теперь уверен на 100%… Я люблю свою жену».