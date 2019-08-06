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Chance the Rapper расстроен реакцией на альбом «The Big Day»

Chance the Rapper расстроен реакцией на альбом «The Big Day»

Последний альбом Chance the Rapper «The Big Day», посвящённый свадьбе музыканта и новой главе в его жизни, вызвал довольно противоречивую реакцию слушателей. Несмотря на то, что релиз дебютировал на второй строчке чарта Billboard, что в общем-то неплохо, пользователи соцсетей начали массово писать негативные отзывы и штамповать мемы, высмеивающие признания Chance the Rapper в любви к жене. Фанаты оказались настолько не впечатлены альбомом, что не на шутку расстроили Ченса. «У меня сложилось ощущение, как будто люди хотят, чтобы я покончил с собой», — написал он в твиттере.

Чуть позже он пояснил, что не собирался причинять себе вреда, просто расстроен тем, что люди хотят его пристыдить. «Очень тяжело чувствовать стыд за то, чем ты когда-то гордился», — продолжил Chance. «Музыка — это первая вещь, которая влияет на то, как я себя чувствую». Далее он поблагодарил всех, кто поддержал его новый релиз.

В конце Chance все-таки решил пошутить и написал следующее: «И главная вещь, которая сейчас у меня на сердце, в которой я ещё больше убедился на прошлой неделе, и в которой я теперь уверен на 100%… Я люблю свою жену».

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