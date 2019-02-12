Chance the Rapper анонсировал новый альбом

Chance the Rapper выложил в инстаграм видео, в котором сообщил, что его новый альбом выйдет летом, а потом конкретизировал эту информацию в твиттере: релиз намечен на июль. Это будет первая пластинка Ченса со времен выхода «Coloring Book» в 2016 году — альбома, который принес ему три статуэтки «Грэмми», включая приз за «Лучший рэп-альбом».

Планировалось, что новый релиз Chance the Rapper выйдет в июле прошлого года, но по неизвестным причинам пластинка была отложена в долгий ящик. Чтобы фанаты сильно не расстраивались, Чанселор дропнул четыре утешительных сингла и продолжил работу. Информации о предстоящем релизе крайне мало, однако есть предположение, что к нему приложит руку Anderson .Paak. В конце прошлого года автор «Oxnard» намекнул на свою коллаборацию с Беннетом в шоу Энджи Мартинес (предыдущую совместную работу Ченса и Паака — «Blessings» — можно найти в «Coloring Book»).