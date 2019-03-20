Cardi B вернется в стрип-клуб (но только в кино)

Cardi B, Jennifer Lopez и актриса Констанс Ву снимутся в фильме о стриптизершах под названием «Hustlers». Картина основана на реальной истории о работницах нью-йоркского стриптиз-клуба, грабивших своих богатых клиентов с Уолл-стрит — статью об этом инциденте ранее публиковало издание New York Magazine («Hustlers at Scores»). Съемки стартуют уже в эту пятницу, о чем официально заявила Джей Ло в своем инстаграме.

До начала музыкальной карьеры Cardi B была звездой реалити-шоу и известным персонажем в соцсетях. Кроме того, она работала в стриптиз-клубах Бронкса и снималась в клипах самых разных рэперов. В прошлом году в интервью Cosmopolitan она рассказала, что в то время харассмент был для неё обычным делом: «Это был период, когда мужчины спрашивали у меня: «Ты хочешь быть на обложке журнала?», а потом доставали член. Когда женщина вроде меня рассказывает о таком опыте, ей говорят: «Ну и что? Ты же шлюха».