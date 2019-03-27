Cardi B рассказала, что накачивала мужчин наркотиками и грабила их

Недавно в сети всплыло видео шокирующей инстаграм-трансляции Cardi B трехлетней давности. На нем обладательница «Грэмми» рассказывает, что приглашала в гостиницу мужчин, предлагавших ей секс, после чего накачивала их наркотиками и грабила. Ролик наделал много шума и даже породил новый хэштег #SurvivingCardiB (по аналогии с «Surviving R. Kelly»). Сегодня в инстаграме Cardi появился развернутый комментарий по поводу случившегося.

«На этом видео я говорю о вещах — хороших или плохих, которые мне приходилось делать, чтобы выжить», — пишет Cardi. «Я никогда не утверждала, что идеальна, или что у меня безупречное прошлое. Я всегда говорю правду». По словам Белкалис, в отличии от других артистов, она не прославляет насилие в музыке: «Я не романтизирую свои поступки и не говорю о них в треках, потому что не хочу пропагандировать такое поведение».

Тем не менее, Cardi считает, что в тот момент у нее не было другого выхода: «Мне повезло выбраться из тех обстоятельств, в отличие от других женщин. Так или иначе, выбора у меня не было». Она также пояснила, что состояла в отношениях со всеми пострадавшими мужчинами, и они были в курсе происходящего. «Все, что я могу сделать сейчас, — быть лучше для себя и своей семьи», — подытожила Cardi.