Cardi B получила одобрение сатанистов

Твиттер — место, где можно делиться наблюдениями и заводить новых друзей. Вот и Cardi B посчастливилось расширить свою аудиторию, благодаря последнему твиту: «That dick is the devil». Дело в том, что его ретвитнул официальных аккаунт сатанистов the Church of Satan с подписью: «Подтверждено». Чуть позже представители тёмной стороны объяснили, почему их выбор пал именно на твит Белкалис. Пост, опубликованный в их аккаунте, гласит, что сатанизм — это религия, которая поощряет все плотские проявления человеческой натуры и уделяет очень много внимания мужским и женским половым органам.

Ранее «Церковь Сатаны» инициировала судебное разбирательство с каналом Netflix из-за того, что в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» было использовано изображение Бафомета. В итоге, представители канала признали факт плагиата и согласились отметить авторство сатанистов. Кроме того, недавно представители культа поздравили актера Кристиана Бейла, получившего «Золотой глобус» за роль Дика Чейни в картине «Власть». Ранее актер заявил, что благодарит сатану за вдохновение.