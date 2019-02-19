Рэпер N.O.R.E. выложил старое видео с Cardi B и Pusha-T

До старта музыкальной карьеры Cardi B была звездой реалити-шоу и известным персонажем в соцсетях. Кроме того, она работала в стриптиз-клубах Бронкса и снималась в клипах самых разных рэперов. В прошлом году в интервью Cosmopolitan она рассказала, что в то время харассмент был для неё обычным делом: «Это был период, когда мужчины спрашивали у меня: «Ты хочешь быть на обложке журнала?», а потом доставали член. Когда женщина вроде меня рассказывает о таком опыте, ей говорят: «Ну и что? Ты же шлюха»».

Один из клипов, в котором снялась Cardi до того, как стала рэп-дивой номер один, — N.O.R.E. «Tadow» 2013 года. В кадре — молодая Белкалис в образе женщины-вамп и Pusha-T, через много лет уступивший ей «Грэмми» за лучший рэп-альбом. «Напоминаю, что я был с тобой с самого начала, и сейчас я очень рад за тебя, моя девочка», — написал N.O.R.E. в инстаграме, выложив отрывок из клипа.

После победы в номинации «Лучший рэп-альбом» Cardi удалила инстаграм из-за огромного количества негативных комментариев, утверждающих, что она недостойна награды. По мнению многих, статуэтка должна была достаться Travis Scott или Pusha-T. При этом сам президент G.O.O.D Music поддержал Cardi. «Я получил прекрасный опыт на «Грэмми», когда был номинирован в числе своих друзей, каждого из которых я поддерживал в соцсетях. Поздравляю Cardi с победой и лучшим выступлением этого вечера», — написал он в твиттере после церемонии.