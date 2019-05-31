Cardi B диссит хейтеров в новом сингле «Press»

Cardi B вернулась с новым треком «Press», в котором заявила, что не нуждается во внимании журналистов, а также прошлась по всем завистникам и хейтерам. Предыдущий сольный сингл Белкалис «Money» вышел аж в прошлом году, и именно его она исполнила на церемонии «Грэмми» (где победила в номинации «Лучший рэп-альбом» с дебютной пластинкой «Invasion of Privacy»).

С тех пор Cardi записала коллаборацию с Bruno Mars «Please Me», выпустила ремикс на хит Blueface «Thotiana», а также появилась на фите у DJ Khaled в треке «Wish Wish» вместе с 21 Savage.

Cardi тизерила сингл «Press» с декабря. Скорее всего, он войдет в её новый альбом, который должен выйти уже в этом году.