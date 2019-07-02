Cardi B не смогла запатентовать эдлиб «okurrr»

Несколько месяцев назад Cardi B попыталась запатентовать свой фирменный эдлиб «okurrr», но, по информации CNN, ведомство патентов и товарных знаков США отклонило ее запрос.

Cardi подала все необходимые документы в марте, так как собиралась использовать это слово в произведстве своего мерча — футболок, обуви и головных уборов. Отказ со стороны ведомства обоснован тем, что «okurrr» — довольно распространенный звук, который сложно назвать оригинальной, узнаваемой концепцией (что необходимо для регистрации товарного знака). Кроме того, выражение использовали многие знаменитости, включая семейство Кардашьян, как синоним «Ok».

На шоу Джимми Фэлллона Cardi объяснила, что «okurrr» — это звук, который издает «замерзший голубь из Нью-Йорка» (разговор об этом начинается на 5:23). Также по словам рэп-дивы, «okurrr» — многозначный эдлиб и его использование зависит от ситуации.