Cardi B и Offset снова вместе

С тех пор, как Cardi B и Offset расстались, прошло около двух месяцев. По словам Белкалис, разрыв произошел из-за «длительного непонимания» между супругами. При этом многие СМИ писали, что причина разлада кроется в неверности Offset. Рэпер пытался вернуть расположение Cardi всеми возможными способами: подарки, признания в твиттере и даже внезапное появление на одном из её шоу (где Offset начал свою речь словами «sorry, bro»).

Однако разлука была недолгой: сайт TMZ сообщает, что Cardi и Offset снова вместе. По информации таблоида, рэп-дива вернулась в дом в Атланте, где они с мужем жили до ссоры. Кроме того, TMZ пишет, что Offset завел себе новый номер, предназначенный только для Cardi и бизнес-партнеров, а также пообещал всегда соблюдать правило: никаких группис.