CAKEBOY представил сольный альбом «Шум в голове»

CAKEBOY — участник группировки Glam Go Gang! и давний соратник GONE.Fludd, спродюсировавший многие его релизы. В этом году он, с одной стороны, не забывал про фиты (его можно услышать на совместном альбоме объединения «WEEDEDED» и сингле «Glam!» с GONE.Fludd), а с другой — активно занимался сольным творчеством.

«Шум в голове» — уже второй альбом CAKEBOY за 2019 год (первый — «Piece of Cake»), в который ожидаемо вошла совместная с GONE.Fludd песня «Новый день». Презентации релиза пройдут 2 ноября в Москве в клубе IZI и 7 ноября в Петербурге в клубе Mod.

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