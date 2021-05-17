CAKEBOY и КлоуКома — про совместный альбом «hard OFFER», дрилл и доходы

CAKEBOY и КлоуКома рассказали, как записывали релиз «hard OFFER», а также обсудили доходы битмейкеров и артистов.
Про дрилл
CAKEBOY: Дрилл почему-то не в моём сердечке. Не знаю, как так вышло.
Нет такой позиции, что не буду, как все. Просто получилось, что мне не нравится. Я попробовал разок и думаю, что это, наверное, не моё. Кстати, Кома делает офигенный дрилл. У него есть в альбоме пару треков таких.
КлоуКома: Да, я сделал пару таких, но это даже было не желание сделать конкретно дрилл, а просто я услышал биты и такой: «Круто, классно, попробую сделать пару работ».
Про совместный альбом «hard OFFER»
CAKEBOY: Мой любимый трек с альбома… На самом деле, каждый раз, когда я слушаю его, думаю, что это «No Love» или «Шторм». Но, когда я переслушиваю его, я постоянно метаюсь из стороны в сторону, потому что мне нравится абсолютно всё. Я считаю, что это просто офигенный альбом. Советую послушать его.
Один из лучших точно.
КлоуКома: Мой любимый трек — это «Фонк», либо «Капитан», тоже всегда по-разному, по настроению. Просто «Капитан» — он такой воодушевляющий. Но когда я врубаю «Фонк», думаю: «Не, всё-таки это «Фонк». И постоянно так я не могу определиться».
Про клип «Шторм»
КлоуКома: Нам сначала нравился «Шторм».
CAKEBOY: И до сих пор нравится, просто кажется, что это трек, который реально должен зацепить многих.
Мы изначально подумали, что хотим сделать фокус-треком «Шторм», потому что многие говорят, что он близок и заходит им больше всех с альбома.
У каждого такое было и каждый находит частичку себя.
КлоуКома: Это для более широкой аудитории.
У меня первая история была очень сложная и тяжелая, поэтому в моем случае это было максимально в тему.
CAKEBOY: Он мне закинул просто демочку, я такой: «Я знаю, что сюда написать».
КлоуКома: С клипом мы не хотели заморачиваться с сюжетом конкретно. Нам было интересно показать ощущения.
CAKEBOY: Сейчас подождем, как дальше будет продвигаться альбом и, может, что-то будем делать. Я бы хотел на «No Love» сто процентов снять.
КлоуКома: Да, на «No Love» можно сделать очень круто и стильно.
Про работу над альбомом
КлоуКома: Сначала CAKEBOY закинул мне демку, очень давно — в 2019. Он закинул, и я такой: «О, залечу, круто». У меня ничего не получалось, и я сказал себе, что у меня получится. Это будет крутой трек. И в итоге он крутым и получился.
CAKEBOY: Небольшая предыстория. Сначала он закинул мне демку, она мне вообще не зашла. А потом он дропнул свой альбом «12 стульев», я его послушал и отписал ему, что крутой альбом. И сам предложил сделать фит, а потом уже до альбома потихонечку дошли.
КлоуКома: Из-за того, что мы вообще близко знакомы не были, сначала мы сидели и думали: «Хм, что вообще написать». А потом как-то второй день, третий, четвертый, общая волна, и всё понеслось.
CAKEBOY: Месяц мы вплотную работали.
КлоуКома: С полного нуля.
CAKEBOY: Но мы сделали даже больше материала, многое не вошло. Надо было сначала как-то раскачаться, друг с другом познакомиться получше.
Про альбом CAKEBOY «Flower Power»
CAKEBOY: Я давно, кстати, придумал название. Сначала придумал, как это всё упаковать, как это выглядит и что это. Начал рисовать и мерч, и обложку. Уже начал писать, трека 4-5 есть, но сначала я всё упаковал, а потом уже: «Ну, будет звучать как-то вот так».
Изначально хотел летний вайб, но потом понял, что будет скучновато. Хочу разделить его на две части: «Flower» и «Power».
По гостям пока непонятно, но Кому я точно позову.
Про совместный материал
КлоуКома: По факту у нас есть невышедшие работы, которые были изначально написаны. Изначально на эти работы были ставки. Плюс у нас сейчас работа легко идёт. И я думаю, что если мы сейчас сядем в студии, то очень быстро сделаем и делюкс-версию, если захотим.
Просто, по сути, мы не планировали делюкс, поэтому сейчас думаем.
CAKEBOY: Так что возможно всё будет.
Про то, что отвлекает от работы
CAKEBOY: Нас не остановить вообще. Когда у меня плохое настроение, я приезжаю на студию и сразу всё становится окей.
КлоуКома: Меня отвлекают компьютерные игры, соньки и так далее.
CAKEBOY: Это же и вдохновляет. Это как посмотреть.
Про вдохновение
CAKEBOY: Меня вдохновляет жизнь.
КлоуКома: Фильмы очень жестко заряжают, книги. Но это нужно еще попасть, потому что 90% всей этой информации посредственно. Но иногда попадаешь в точку. Я из-за книги решил однажды переехать в другой город. Вообще всё бросить, поэтому эта тема работает.
Я назову книгу, которую надо обязательно всем прочитать. Это «Мартин Иден» Джека Лондона. Ну а с фильмами — как получится. Это же вкусовщина.
Про кризис в творчестве
КлоуКома: У меня, может, было такое месяца три-четыре. В прошлом году летом. Просто не было настроения.
CAKEBOY: У меня такого нет. Я занимаюсь не только написанием своей музыки, я ещё и звукорежиссер, свожу и постоянно пишу биты. Недавно начал ещё и снимать, просто стало интересно. Поэтому такого нет. Если с чем-то не идет, то я просто переключаюсь на что-то другое. А ещё я рисую. Вот как много всего.
Про сольные релизы и звукорежиссуру
CAKEBOY: Меняются, потому что мы вот сделали альбом и думаю: «Ну всё, сейчас я артист, двигаюсь в эту сторону». А потом, может быть, на момент, когда мы будем работать над проектами других артистов, я буду уже звукорежиссёр. В общем, время от времени так переключаюсь.
Про клипы
CAKEBOY: Я снимал сниппет на «Пацанов 2». Это я снимал и монтировал, пока всё.
Ещё я монтировал себе клип «Пепел на губах». Снимали на мою камеру, я просто попросил оператора снять мне клип, сам всё арендовал, сам всё сделал.
Про доходы
CAKEBOY: Сто процентов музыка. Всё на ней и завязано.
Собственные альбомы, конечно, больше приносят, потому что продюсирование вроде развивается в России, но еще не дошло до такого уровня, чтобы битмейкер мог обеспечить себя.
Как продюсер я работаю за фиксу. Не все готовы процент платить. На самом деле, я за этим и не гонюсь. Просто поработать с человеком уже интересно.
КлоуКома: Должно быть так, что артист пишет: «Хочу бит», а битмейкер ему говорит: «Либо фикса, либо роялти». Но часто битмейкеры такие: «Да ладно, бери», а потом через год они приходят и говорят: «Вот это у тебя много прослушиваний, где мои деньги?».
CAKEBOY: Роялти — это нормально, но нужно сразу договариваться.
КлоуКома: Нужна просто конкретика и всё.
Про планы
CAKEBOY: Буду выступать на Маятнике Фуко 23 мая в Питере. Еще буду выступать также в Питере 25 июня на концерте GONE.Fludd. И 29 мая мы с Комой.
КлоуКома: Ural Trap Session, там будет очень большой состав, еще и тепло будет.
CAKEBOY: Но самое важное, что мы будем выступать там впервые с «Hard Offer».