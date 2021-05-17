CAKEBOY и КлоуКома — про совместный альбом «hard OFFER», дрилл и доходы

CAKEBOY и КлоуКома рассказали, как записывали релиз «hard OFFER», а также обсудили доходы битмейкеров и артистов.

Про дрилл

CAKEBOY: Дрилл почему-то не в моём сердечке. Не знаю, как так вышло.

Нет такой позиции, что не буду, как все. Просто получилось, что мне не нравится. Я попробовал разок и думаю, что это, наверное, не моё. Кстати, Кома делает офигенный дрилл. У него есть в альбоме пару треков таких.

КлоуКома: Да, я сделал пару таких, но это даже было не желание сделать конкретно дрилл, а просто я услышал биты и такой: «Круто, классно, попробую сделать пару работ».

Про совместный альбом «hard OFFER»

CAKEBOY: Мой любимый трек с альбома… На самом деле, каждый раз, когда я слушаю его, думаю, что это «No Love» или «Шторм». Но, когда я переслушиваю его, я постоянно метаюсь из стороны в сторону, потому что мне нравится абсолютно всё. Я считаю, что это просто офигенный альбом. Советую послушать его.

Один из лучших точно.

КлоуКома: Мой любимый трек — это «Фонк», либо «Капитан», тоже всегда по-разному, по настроению. Просто «Капитан» — он такой воодушевляющий. Но когда я врубаю «Фонк», думаю: «Не, всё-таки это «Фонк». И постоянно так я не могу определиться».

Про клип «Шторм»

КлоуКома: Нам сначала нравился «Шторм».

CAKEBOY: И до сих пор нравится, просто кажется, что это трек, который реально должен зацепить многих.

Мы изначально подумали, что хотим сделать фокус-треком «Шторм», потому что многие говорят, что он близок и заходит им больше всех с альбома.

У каждого такое было и каждый находит частичку себя.

КлоуКома: Это для более широкой аудитории.

У меня первая история была очень сложная и тяжелая, поэтому в моем случае это было максимально в тему.

CAKEBOY: Он мне закинул просто демочку, я такой: «Я знаю, что сюда написать».

КлоуКома: С клипом мы не хотели заморачиваться с сюжетом конкретно. Нам было интересно показать ощущения.

CAKEBOY: Сейчас подождем, как дальше будет продвигаться альбом и, может, что-то будем делать. Я бы хотел на «No Love» сто процентов снять.

КлоуКома: Да, на «No Love» можно сделать очень круто и стильно.

Про работу над альбомом

КлоуКома: Сначала CAKEBOY закинул мне демку, очень давно — в 2019. Он закинул, и я такой: «О, залечу, круто». У меня ничего не получалось, и я сказал себе, что у меня получится. Это будет крутой трек. И в итоге он крутым и получился.

CAKEBOY: Небольшая предыстория. Сначала он закинул мне демку, она мне вообще не зашла. А потом он дропнул свой альбом «12 стульев», я его послушал и отписал ему, что крутой альбом. И сам предложил сделать фит, а потом уже до альбома потихонечку дошли.

КлоуКома: Из-за того, что мы вообще близко знакомы не были, сначала мы сидели и думали: «Хм, что вообще написать». А потом как-то второй день, третий, четвертый, общая волна, и всё понеслось.

CAKEBOY: Месяц мы вплотную работали.

КлоуКома: С полного нуля.

CAKEBOY: Но мы сделали даже больше материала, многое не вошло. Надо было сначала как-то раскачаться, друг с другом познакомиться получше.

Про альбом CAKEBOY «Flower Power»

CAKEBOY: Я давно, кстати, придумал название. Сначала придумал, как это всё упаковать, как это выглядит и что это. Начал рисовать и мерч, и обложку. Уже начал писать, трека 4-5 есть, но сначала я всё упаковал, а потом уже: «Ну, будет звучать как-то вот так».

Изначально хотел летний вайб, но потом понял, что будет скучновато. Хочу разделить его на две части: «Flower» и «Power».

По гостям пока непонятно, но Кому я точно позову.

Про совместный материал

КлоуКома: По факту у нас есть невышедшие работы, которые были изначально написаны. Изначально на эти работы были ставки. Плюс у нас сейчас работа легко идёт. И я думаю, что если мы сейчас сядем в студии, то очень быстро сделаем и делюкс-версию, если захотим.

Просто, по сути, мы не планировали делюкс, поэтому сейчас думаем.

CAKEBOY: Так что возможно всё будет.

Про то, что отвлекает от работы

CAKEBOY: Нас не остановить вообще. Когда у меня плохое настроение, я приезжаю на студию и сразу всё становится окей.

КлоуКома: Меня отвлекают компьютерные игры, соньки и так далее.

CAKEBOY: Это же и вдохновляет. Это как посмотреть.

Про вдохновение

CAKEBOY: Меня вдохновляет жизнь.

КлоуКома: Фильмы очень жестко заряжают, книги. Но это нужно еще попасть, потому что 90% всей этой информации посредственно. Но иногда попадаешь в точку. Я из-за книги решил однажды переехать в другой город. Вообще всё бросить, поэтому эта тема работает.

Я назову книгу, которую надо обязательно всем прочитать. Это «Мартин Иден» Джека Лондона. Ну а с фильмами — как получится. Это же вкусовщина.

Про кризис в творчестве

КлоуКома: У меня, может, было такое месяца три-четыре. В прошлом году летом. Просто не было настроения.

CAKEBOY: У меня такого нет. Я занимаюсь не только написанием своей музыки, я ещё и звукорежиссер, свожу и постоянно пишу биты. Недавно начал ещё и снимать, просто стало интересно. Поэтому такого нет. Если с чем-то не идет, то я просто переключаюсь на что-то другое. А ещё я рисую. Вот как много всего.

Про сольные релизы и звукорежиссуру

CAKEBOY: Меняются, потому что мы вот сделали альбом и думаю: «Ну всё, сейчас я артист, двигаюсь в эту сторону». А потом, может быть, на момент, когда мы будем работать над проектами других артистов, я буду уже звукорежиссёр. В общем, время от времени так переключаюсь.

Про клипы

CAKEBOY: Я снимал сниппет на «Пацанов 2». Это я снимал и монтировал, пока всё.

Ещё я монтировал себе клип «Пепел на губах». Снимали на мою камеру, я просто попросил оператора снять мне клип, сам всё арендовал, сам всё сделал.

Про доходы

CAKEBOY: Сто процентов музыка. Всё на ней и завязано.

Собственные альбомы, конечно, больше приносят, потому что продюсирование вроде развивается в России, но еще не дошло до такого уровня, чтобы битмейкер мог обеспечить себя.

Как продюсер я работаю за фиксу. Не все готовы процент платить. На самом деле, я за этим и не гонюсь. Просто поработать с человеком уже интересно.

КлоуКома: Должно быть так, что артист пишет: «Хочу бит», а битмейкер ему говорит: «Либо фикса, либо роялти». Но часто битмейкеры такие: «Да ладно, бери», а потом через год они приходят и говорят: «Вот это у тебя много прослушиваний, где мои деньги?».

CAKEBOY: Роялти — это нормально, но нужно сразу договариваться.

КлоуКома: Нужна просто конкретика и всё.

Про планы

CAKEBOY: Буду выступать на Маятнике Фуко 23 мая в Питере. Еще буду выступать также в Питере 25 июня на концерте GONE.Fludd. И 29 мая мы с Комой.

КлоуКома: Ural Trap Session, там будет очень большой состав, еще и тепло будет.

CAKEBOY: Но самое важное, что мы будем выступать там впервые с «Hard Offer».