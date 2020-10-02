Участвуй в конкурсе #BURNHUB и выступи на одной сцене с хедлайнерами BURN Tour

STUDIO 21 и BURN представляют новый конкурс — #BURNHUB. Если ты рэпер, диджей или художник, выкладывай свои работы во ВКонтакте и получи шанс выступить в эфире STUDIO 21, а также отправиться в тур с топовыми артистами.

Конкурс делится на 3 части (в зависимости от категории участников — эмси, диджеи и художники) и 7 регионов России. Для каждой категории и региона предусмотрены свои хештеги (их список здесь), с которыми необходимо выкладывать конкурсную заявку. Помимо хештега, категории и региона, не забывай приводить общие хештеги конкурса: #ТыМожешьБольше и #BURNHUB.

Категории участников и условия:

1. Эмси — выкладывают свой аудиотрек или клип.

2. Диджеи и битмейкеры — выкладывают трек, микс или клип.

3. Художники — выкладывают ссылку на портфолио или подборку работ в конкурсном посте. Участвовать можно с любым направлением творчества: графическим дизайном и иллюстрацией, моушен-дизайном и видеоартом, муралами, граффити и пр.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

12 октября судьи конкурса — SALUKI, ROMSTA и NAMER — объявят о наборе в свои команды лучших рэперов, диджеев и художников. Также STUDIO 21 проведет 8 прямых эфиров с артистами и участниками #BURNHUB, которые подробнее расскажут о проекте, продемонстрируют собственные способности и обсудят конкурсные работы. Ведущий — МЦ Похоронил.