«Brothers» — новинка от Kanye West и Charlie Wilson

«Brothers» — это новый трек Канье Уэста, записанный с певцом и продюсером Charlie Wilson. Песня прозвучала во втором сезоне сериала «Tales» на канале BET, в котором сюжет каждого эпизода основан на каком-либо хип-хоп-треке. Также во втором сезоне можно будет услышать «Bodak Yellow» от Cardi B, «XO Tour Life» от Lil Uzi Vert, «Moonlight» от XXXTentacion и другие хиты.

Прошлым летом Канье выпустил свой восьмой студийный альбом «Ye», после чего с головой ушел в работу над следующим релизом «Yandhi». В марте один из звукорежиссеров мистера Уэста Kevin Celik рассказал, что работа над альбомом не прекращалась, а в числе его гостей — Nicki Minaj и Ty Dolla $ign.