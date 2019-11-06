В сети появился тизер веб-сериала Brockhampton

Калифорнийский бой-бэнд анонсировал собственный сериал под названием «Keeping the Band» («Сохраняя группу»). Дата выхода первой серии пока неизвестна, но группа обещает, что премьера состоится в этом месяце. По словам участников, зрителей ждут инсайды из жизни коллектива, туровые видео и кадры общения с фанатами. В целом, сериал рассказывает обо всех трудностях, с которыми группа столкнулась в последнее время.
Сейчас Brockhampton находятся в туре в поддержку своего пятого альбома «Ginger». Пластинка была записана группой после расставания с одним из самых сильных участников коллектива Ameer Vann (в мае прошлого года его обвинили в сексуальных преступлениях).
KEEPING THE BAND
NOVEMBER 2019 pic.twitter.com/lZGCPNzaPm
— BROCKHAMPTON (@brckhmptn) 5 ноября 2019 г.
Перевод свежего интервью Brockhampton для издания Complex можно прочитать здесь.