В сети появился тизер веб-сериала Brockhampton

Калифорнийский бой-бэнд анонсировал собственный сериал под названием «Keeping the Band» («Сохраняя группу»). Дата выхода первой серии пока неизвестна, но группа обещает, что премьера состоится в этом месяце. По словам участников, зрителей ждут инсайды из жизни коллектива, туровые видео и кадры общения с фанатами. В целом, сериал рассказывает обо всех трудностях, с которыми группа столкнулась в последнее время.

Сейчас Brockhampton находятся в туре в поддержку своего пятого альбома «Ginger». Пластинка была записана группой после расставания с одним из самых сильных участников коллектива Ameer Vann (в мае прошлого года его обвинили в сексуальных преступлениях).