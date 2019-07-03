Новый альбом Brockhampton выйдет до конца лета

Brockhampton опубликовали в инстаграме тизер предстоящего альбома, который, скорее всего, будет называться «Ginger». В недавнем интервью лидер коллектива Кевин Абстракт рассказал, что группа готовит к выходу «летний альбом»: «Мы хотим записать позитивную пластинку. Не слишком печальную, которая говорит: “Жизнь отстой”, а ту, посыл которой: “Наслаждайся тем, что видишь перед собой”».

В июне Кевин Абстракт пообщался с GQ о пользе групповой психотерапии. Он рассказал, что каждую пятницу встречается с друзьями в Лос-Анджелесе и обсуждает, как прошла неделя. Обычно этими собраниями руководит актер Шайа Лабаф.