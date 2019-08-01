Brockhampton вернулись с клипом «I Been Born Again»

Две недели назад техасский коллектив анонсировал альбом «Ginger», который должен выйти уже в этом месяце. Дата релиза пока держится в секрете, зато первый сингл с пластинки уже можно послушать.

В треке «I Been Born Again» участники Brockhampton читают про детство, дурные привычки и внушительные суммы денег, а съемками клипа на этот раз руководил не Кевин Абстракт, а сторонний режиссер Спенсер Форд (он уже работал с группой над видео «J’OUVERT»).

Предыдущий альбом Brockhampton «Iridescence» вышел в прошлом году и дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. После этого Кевин Абстракт выпустил сольный проект «Arizona Baby», который поддержал 10-часовым перформансом.