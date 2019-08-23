Brockhampton вернулись с альбомом «Ginger»

«Ginger» — пятый альбом Brockhampton, записанный группой после расставания с одним из самых сильных участников коллектива Ameer Vann (в мае прошлого года его обвинили в сексуальных преступлениях). Группе понадобилось полгода, чтобы прийти в себя, после чего Кевин Абстракт выпустил сольный релиз «Arizona Baby». Он рассказал, что Brockhampton продолжают работать вместе на студии в Лос-Анджелесе, а также еженедельно посещают групповую терапию, которую ведет актер Шайа Лабаф.

Что касается альбома «Ginger», он должен был стать летним позитивным релизом, девиз которого: «Наслаждайся тем, что видишь перед собой». Однако, по мнению Pitchfork, это был либо намеренный троллинг Абстракта, либо недопонимание со стороны СМИ. Издание утверждает, что альбом получился мрачным и безрадостным.