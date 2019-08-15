Альбом Brockhampton выйдет 23 августа (а пока есть новый трек)

Brockhampton выпустили уже третью песню с готовящегося альбома «Ginger», который выйдет на следующей неделе, 23 августа. В треклист также попали недавние синглы «If You Pray Right» и «I Been Born Again».

Предыдущий альбом Brockhampton «Iridescence» вышел в прошлом году и впервые за всю историю группы поднялся на первое место чарта Billboard. По словам участников коллектива, пластинка стала первой частью трилогии альбомов. Также в апреле лидер группы Кевин Абстракт выпустил сольный релиз «Arizona Baby».