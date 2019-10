«Теперь все по-взрослому»: интервью Brockhampton изданию Complex

За плечами участников группы — самый сложный год за всю историю Brockhampton. Парни выпустили альбом «Ginger», который единогласно считают своей лучшей пластинкой. Сейчас перед коллективом стоит новая задача — захватить мир.

Оригинал материала на Complex

Перевод: Николай Неверов

В вестибюле бруклинского Alpine Cinema раздается самый настоящий рев.

Только что продюсер Brockhampton Romil Hemnani выиграл два плюшевых медведя в игровом автомате, а битмейкер Kiko Merlev уже несется с победным кличем мимо прилавков магазинчиков. Всего в 5 метрах от него Merly Wood выкручивает на максимум звук своей переносной колонки и врубает новый трек группы — «Sugar». А бессменный лидер коллектива Kevin Abstract скроллит сабреддит, посвященный Брокам, и делится самыми смешными мемами с MC Matt Champion.

Парни просто получают удовольствие от происходящего. Не так давно группа выпустила новый релиз «Ginger». Ребята наконец вздохнули с облегчением, ведь самый сложный период с момента создания группы (на форуме KanyeToThe) остался позади. Прошло 15 месяцев с тех пор, как из-за сексуального скандала группу покинул Ameer Van, а примерно год назад вышел первый поистине масштабный проект коллектива «Iridescence». Альбом получил неоднозначные оценки: пока критики рассыпались в комплиментах, некоторые фаны успели окрестить проект главным разочарованием.

15-миллионная сделка с RCA Records и внутренний кризис на фоне возросшей популярности коллектива — все это вынудило парней быстрее повзрослеть. Тогда же они решили взять небольшой творческий отпуск и впервые пожить в разных домах. До этого все участники группы жили и работали в одном доме, который сами называли «Фабрика Brockhampton» (до 2016 года она находилась в Техасе, а три года назад парни переехали в Лос-Анджелес).

Выйдя из зоны комфорта, Brockhampton сильно рисковали. Но сейчас все члены группы сходятся на мысли, что изменения пошли им на пользу. Если эпоха «Фабрики Brockhampton» ассоциируется с чем-то вроде общежития для творческой молодежи, то 2019 год — это новый шанс для всех участников, возможность попробовать себя в свободном плавании.

Пытаясь подобрать лучшее описание для новой эпохи Brockhampton, Kevin Abstract шутит: «Детки выросли! Звучит как название для сиквела мультсериала Nickelodeon». Болезненный период, который был связан с уходом Vann и волной ожиданий после подписания крупного контракта, остался позади. Группа вернулась с очень личной пластинкой, которую они сами считают своей лучшей работой. Обретя самих себя, они уверенно смотрят в будущее и уже ставят новые цели — их музыку должны услышать как можно больше людей, а сам коллектив должен стать величайшим в мире.

Dom McLennon признается, что скучает по временам, когда Brockhampton жили вместе. Но, как отмечает сам рэпер, переезд пошел всем на пользу. «Конечно, в совместной жизни тоже есть крутые моменты, например, только проснувшись, я уже мог наблюдать за тем, как рождается моя любимая музыка. Но сейчас мне намного комфортнее заниматься творчеством. У меня наконец появилось время на самого себя. Раньше я себе не мог такого позволить — мы с утра до ночи сидели на студии».

Жизни под одной крышей и работе 24/7 они предпочли другую альтернативу. Теперь все их творчество живет в доме на Голливудских холмах. «У нас есть что-то вроде штаб-квартиры. Мы называем ее «Творческим домом». Мы соорудили свою студию, поэтому большая часть материала, в том числе и «Ginger», записывается там. Многие видео были сняты в этом доме. В нем же мы проводим всякие групповые встречи и так далее». Romil объясняет, что большую часть времени они все еще проводят вместе: «Все так же, как и было, все вместе в режиме нон-стоп работаем над музыкой».

Несмотря на то, что теперь они живут порознь, парни стараются еще больше общаться друг с другом. У них даже есть своя еженедельная традиция, участники группы называют ее Пятничной Терапией.

«Каждую пятницу все члены Brockhampton, еще какие-нибудь музыканты, да и просто наши знакомые, которые оказались в LA, собираются в нашем доме, — рассказывает Abstract, — мы садимся на кухне, и каждый рассказывает о своей неделе. Плохое и хорошее — неважно. Это может быть и что-то радостное».

«Мы жаждем новых хитов. Мы хотим, чтобы наша музыка играла на всех радиостанциях. Мечтаем стать величайшей в мире группой. Но мы точно не будем подстраиваться под современные музыкальные тренды»

Kevin Abstract

Эти еженедельные сессии организовались спонтанно, когда Brockhampton только начали работу над «Ginger». «Помню, сижу в кабинете у креативного директора Henock Sileshi и рассказываю, мол, нам нужна такая пятничная терапия… и чтобы на нее каждую неделю приходили люди», — рассказывает Abstract. «В первый раз это больше напоминало какую-то тусовку. Было много выпивки, да и мы особо не заморачивались».

Однако со временем сессии превратились в настоящую церемонию. Большинство ребят знали друг друга больше десяти лет и были достаточно близки. Эксперимент стал настоящим прорывом — терапия помогла им вывести духовную связь на совершенно иной уровень.

«Сначала мне казалось, что я в одиночку прохожу через определенный страггл, — говорит Sileshi(ака HK), — я не особо осознавал, что вокруг меня есть другие люди. И вот я иду навстречу новым вызовам, и мое окружение сталкивается с такими же проблемами. У нас появляется связь».

После первой сессии они решили открыть свой дом для всех желающих. В терапии принимали участие юные творческие умы и видные фигуры вроде YesJulz. «Рассказы гостей стали неотъемлемой частью терапии, — отмечает HK, — это отличная возможность понять, насколько разным бывает мироощущение, послушать людей из разных слоев общества, разного возраста, гендера».

Одним из таких постояльцев стал Шайа ЛаБаф. Еще мальчишками Brockhampton вдохновлялась фильмами с его участием. Abstract даже признался, что был по-настоящему «одержим» ЛаБафом и пытался подражать ему. Однажды Kevin запустил 24-часовую трансляцию со своего стационарного компьютера. «Я просто хотел быть как он», — говорит Abstract.

В начале 2019 года Кевину удалось сконнектиться с кумиром детства. Все благодаря их общему другу Джейдену Смиту. «Я разговаривал с Шайей по телефону, мы подумывали о совместном видео, и он сказал: «Нужно снять клип. Но это должен быть не просто трехминутный видеоряд. Клип может длиться от 30 секунд до 10 часов». Потом он предложил мне свою идею, и я такой: «Это просто офигенно».

ЛаБаф предложил следующий концепт: Abstract должен устроить 10-часовой стрим-марафон на беговой дорожке в своем родном городе Корпус-Кристи (штат Техас). Во время трансляции фаны могли свободно подходить к Кевину, кто-то даже задавал вопросы и фотографировался с исполнителем. Те же, кому не посчастливилось оказаться в техасском городке в тот день, могли наблюдать за происходящим на Youtube, трансляция называлась #THE1999. Это чем-то напоминало акцию самого ЛаБафа, когда он 24 часа смотрел фильмы со своим участием.

Все остальные участники группы вдохновились экспериментом Abstract. «Видеть это в реальном времени было просто крышесносно», — говорит Dom. «В тот момент я был на студии с Bari, мы работали над новой музыкой и параллельно смотрели #THE1999. Я наблюдал и писал музыку о происходящем».

После успешного коллаба с Кевином Шайа стал ведущим еженедельной терапии Brockhampton. «Все его слушались, — говорит Abstract, — он разговаривал с людьми, давал им советы. Это было реально круто! Тогда мы и решили, что будем приглашать его каждую неделю».

Пятничная терапия заканчивалась обсуждением текстов песен с грядущего альбома. Очевидно, что в новую пластинку каждый участник вложил частичку себя, именно поэтому «Ginger» получился очень личным и по-настоящему интроспективным релизом.

В треке «Dearly Departed» участники ретранслируют миру всю боль, которую испытывали после ухода Амира из группы. Фаны неоднозначно отреагировали на новость о том, что пути Vann и Brockhampton все-таки разошлись. Abstract признается, что «пишет новые треки в аду» и что «он выпускает музыку просто потому, что должен». В конце трека MacLennon делится своим видением ситуации и испускает катарсический крик.

Группа Brokhampton сидит в абсолютно пустом зале бруклинского кинотеатра. Между участниками разгорается жаркая дискуссия о лучшем и худшем фильме всех времен.

Только что Abstract признался, что больше всего не любит эротический хоррор-триллер «Поклонник», а остальные участники громко смеются, вспоминая киноляпы J Lo в этом фильме. «И все же, Jennifer Lopez — любовь всей моей жизни», — добавляет Kevin.

Просмотр (и обсуждение) фильмов — это ритуал, который парни трепетно хранят с момента создания группы, с тех дней, когда они еще жили в Техасе. Именно эта традиция и помогает им всегда оставаться на одной волне». «Кинематограф — это один из столпов нашей дружбы», — говорит Hemnani. «Мы обязательно будем проводить ночные сеансы в одном из наших домов. Будем просто зависать в гостиной. В такие моменты люди становятся ближе другу к другу, рождаются какие-то локальные шутки. Да и вообще, это очень весело». По словам лидера группы, рано или поздно ребята снимут авторскую полнометражку, сценарий которой уже ждет своего часа (судя по всему, первый блин был комом, и экранизация «Saturation» не прошла внутреннюю цензуру).

Любовь Brockhampton к кино остается такой же сильной, как и в начале их музыкальной карьеры, но в самой группе все же кое-что изменилось. После шутки о том, что «детки выросли», 23-летний Abstract искренне признается — они действительно повзрослели.

«Сейчас я как никогда уверен в нас», — говорит Кеvin. Он считает, что благодаря еженедельным терапиям парням стало намного проще общаться между собой. «Сейчас мы больше говорим, сближаемся. Честно говоря, раньше я бы сам в это не поверил».

Остальные участники группы отмечают, что уверенности им придал небольшой творческий отпуск. Немаловажную роль сыграл и очень личный сольник Кевина «Arizona Baby», который вышел в апреле 2019.

«Я думаю, что небольшой перерыв после выхода «Iridescence» и тура «I’ll Be There» был самым правильным решением», — признается H.K. «В тот момент мы активно обсуждали вариант с творческими отпуском, который должен был вдохновить нас на создание «Dearly Departed». После работы над «Arizona Baby» мы, наконец, перестроились. Все благодаря тому, что мы наблюдали, как Kevin самоотверженно делится со слушателем своей правдой жизни. После того, как ребята увидели это, они почувствовали самый настоящий эмоциональный взрыв и были готовы дать волю чувствам».

Если сравнивать новый релиз с остальной дискографией Brockhampton, то можно сказать, что «Ginger» — самый продуманный проект. Например, продюсеры заранее встречались, чтобы поговорить о звучании будущей пластинки. «Мне кажется, что все наши прошлые релизы писались на чистой эмоции», — рассказывает Jabari Manwa. «C этим альбомом все совсем иначе. Нам действительно было, что сказать. Люди могут по-настоящему прочувствовать этот альбом, сделать его частью своей жизни».

Особое место на релизе отводится вопросам веры и религии. Как признается Abstract, названия треков, которые явно отсылают слушателя к религиозной тематике, вдохновлены «The Best of Mt. Olive Primitive Baptist Church, Louvale, GA». Хотя и здесь не обошлось без старины Шайи.

«В то время я был очень подавлен. Мне в руки попало интервью Шайи для журнала Variety», — вспоминает Kevin. «Во время разговора с журналистом он на репите слушал «If You Pray Right (Heaven Belongs to You)» от Nina Simone. Тогда я тоже начал гонять этот трек. По сути, он помог мне выбраться из всего этого дерьма. Тогда же я написал текст для «Boy Bye», и он мне очень понравился. Я обожаю «If You Pray Right». Когда я со своими парнями, я будто в раю».

Еще до того, как «Ginger» увидел свет, Abstract рассказывал, что группа работает над «летним альбомом». Но после того, как релиз появился на стриминговых площадках, фаны и критики не переставали удивляться, насколько печальным и депрессивным он получился. «Мы правда пытались записать летнюю пластинку и даже не осознавали, насколько мрачной она будет в итоге. Да, я действительно говорил, что альбом летний, но по итогу он больше ассоциируется с осенью или зимой — короче, чем-то очень грустным».

Это печальное лето очень повлияло на музыку Brockhampton. «Мы не написали второй «Gold» и не стали работать над следующим «Boys», — объясняет Lennon, — мы пытались создать нечто принципиально новое. Этот альбом повествует о нашем лете, о том, как мы его ощущаем».

Они очень старались не скатиться в повторение трилогии «Saturation», но порой приходилось прибегнуть к старым проверенным методам. «Иногда мы работали почти до самого утра, — рассказывает Abstract о студийных сессиях во время записи «Ginger», — в этом порыве есть свой шарм».

Группа продолжает неустанно работать над новой музыкой («Ginger» — пятая пластинка, которую выпустили Броки с июня 2017 года). По словам участников, в ближайшее время они планируют выпустить шестой релиз. «Мне кажется, это что-то на генном уровне», — говорит Joba. «Если бы мне пришлось три года работать над одной записью, то я бы просто поехал кукухой».

С момента выхода альбома Kevin думал, как вывести группу на новый уровень: «Чел, самое сложное — привлечь внимание большего количества людей! Как это сделать? Нет единого рецепта. Нужно просто полностью отдаваться музыке, выкладывать свои работы в сеть и ждать фидбека».

Abstract воодушевленно делится планами: «Мы жаждем новых хитов, чтобы наша музыка играла на всех радиостанциях. Мечтаем стать величайшей в мире группой. Но мы точно не будем подстраиваться под современные тренды. Хочется остаться верными себе и своему стилю, делать что-то поистине уникальное. Мы делаем это исключительно для себя. Даже несмотря на потребительское отношение слушателей к музыке, хочется поддерживать с ними диалог. Хочется делиться с аудиторией самыми лучшими работами, узнавать, что их цепляет в нашей музыке. Это то, что делает тебя счастливым».

В день релиза «Ginger» Romil признался в инстаграме, что это его любимый альбом . «Я думаю, мы все так считаем», — сказал он чуть позже. Abstract подтверждает его слова: «”Ginger” — наш лучший проект».

Вечер кино постепенно подходит к завершению, и парни начинают обсуждать, каким видят новый этап в своей музыкальной карьере. Возникает самый настоящий спор об определении успеха.

«Лично для меня главное мерило успеха — это безопасность моей семьи», — говорит McLennon. «Я не могу назвать себя успешным, пока моя сестра не уверена, что ее сын пойдет в колледж».

Hemnani продолжает: «Успех — это очень странное понятие. Прежде чем достичь успеха, я миллионы раз падал. Даже когда я был на гребне славы, я продолжал терпеть неудачи. Успех — это абстрактная категория». При этом он считает, что группа скоро избавится от звания андердогов: «Мы станем величайшей группой в мире, — говорит он, — лучшей группой всех времен».