Breezey Montana о работе с Migos и знакомстве с ЛСП

Мало кто из российских продюсеров может похвастаться сотрудничеством с Migos, а Breezey Montana может! И не только с Migos, его послужной список включает коллаборации с Rich the Kid и Uncle Murda. На днях Breezey выпустил свой третий сольный альбом «SRRY 4 THE WAVE» — об этом и многом другом он рассказал в эфире STUDIO 21.

Про знакомство с хип-хопом:

В свое время я слушал Linkin Park, Rammstein, Многоточие — вообще солянка. Когда я был малой — года в два-три, мама давала мне послушать Мальчишник. Мне была близка эта культура в целом. Никакая другая субкультура — панки, скины, металлисты — мне не нравилась, хотелось относиться именно к рэперам. Всё началось с Eminem, 50 Cent, Серёгу я слушал порой. Мне хотелось не просто оставаться слушателем, а войти в эту культуру.

Как-то раз ко мне зашел знакомый чел постарше, скачал мне Fruity Loops и начал делать ритмический рисунок из голосовых нарезок Lil Jon. Я подумал: «Вот это круто вообще!». Потом по молодухе, лет в 13-14, я начал писать рэп. Я тогда не старался вникнуть в продюсинг — посидел пару раз и понял, что не понимаю ничего. Я слушал южный рэп и писал «южные» тексты. Естественно, это было вранье и чепуха. По звучанию всё это было ближе к Америке, нежели к России, и мне это нравилось изначально.

С тех пор, как я начал, прошло 10 лет — у нас были объединения, группы, но это длилось год-полтора. Сейчас я понял, что надо что-то делать серьезно.

Какое-то время я думал, что я сделаю бит для Gucci Mane и закончу на этом. Но это очень странное пожелание, надо же что-то делать. Не хочется жить обычной жизнью и работать на работе, хочется делать то, что тебе нравится, и получать за это деньги.

Про биты для Migos:

Это был 2013-14 год, я начинал жестко спамить твиттер. Мы переехали жить из Зеленограда к моему дедушке. Мама меня увезла за плохое поведение под строгий контроль. Там у меня было мало знакомых, и я очень мало времени проводил на улице. Чтобы добраться до какой-то цивилизации, нужно было садиться на электричку. Я подумал: «У меня есть время, компьютер и Fruity Loops». Так и началось — я начал писать постоянно. Приходил из школы, спал пару часов и писал биты — разные, пытался экспериментировать. В итоге нашел свой звук — вот и всё.

В 2012-13 году я читал на английском и не представлял, как такие песни могут звучать на русском. Я думал, что это полный абсурд. Мне было лет 16-17. В своих текстах я, естественно, привирал по-крупному. Это просто был рэп, звучащий так, как я хотел. Я вообще не старался нести правду.

У Migos был старый клип, по которому видно, что они еще broke-парни, но уже имеют какие-то деньги с другой темы, не с рэпа. И я подумал, что нужно найти себе человека, который еще не стрельнул, и поработать с ним. И может быть, это те парни, с которыми мне удастся законнектиться и дальше двигаться. Они тогда были никем, «Versace» еще не было. Takeoff мне отвечал в личку в твиттере. Я ему скидывал демку своего трека на английском, он говорил: «Мы запишем с Quavo по вёрсу» — у меня даже есть скрины переписки.

Мы пытались поработать по битам. Один раз они сказали, что сделали трек, и не кидали мне ничего полгода. А потом как-то Takeoff мне пишет снова: «Breezey, we need heat». Через два дня он пишет: «We got one, bro». Окей, супер. И потом выходит «No Label 2» и там трек «Hot Boy». Тогда было легко с ними связаться. Сейчас я не могу этого сделать. Когда в России меня стали узнавать, я начал двигаться здесь и на Штаты вообще забил. Пацаны, где вы были в 2014 году? Вы могли быть на моем месте сейчас!

Про артистов, с которыми работал:

Rich the Kid, Lil Duke (подопечный Young Thug), Uncle Murda — причем Uncle Murda был мой первый громкий кредит. Какой-то чувак взял мой бит со сборника «Coast 2 Coast Instrumentals», тогда это был очень популярный сборник, куда чуваки закидывали свои биты. Там было, допустим, 20 битов известных треков, которые есть в сети, и 5-6 битов — выбор редакции. Какой-то чувак нашел мой бит, записал на него трек с Uncle Murda.

Был еще Jose Guapo — чувак, который был подписан на Quality Controll, где Migos сейчас. Еще Peewee Longway — я бы сказал, что он трэп-король Атланты сейчас. Он не выстрелил как world star, он остался внизу, но я думаю, у него все будет хорошо. У него крутой рэп, его поддерживает Travis Scott и еще много кто.

Из отечественных: так как мы с Ромой Англичанином сделал трек ЛСП «Золотые рыбки», где на фите есть Pharaoh, получается, что я поработал с Pharaoh. Получилось так, что до личного знакомства с May Wave$ он зачитал на мой бит: это был ремейк Young Thug. Да много кто еще: Obladaet, Yanix, Flesh, Lizer, Slim, Каспийский груз, группа iZReal. Всех не назвать.

Про других саундпродюсеров:

Когда я начинал, много кто начал писать биты — Lil Smooky, SK1ttless Beats, которые сейчас довольно уверенно чувствуют себя в русском рэпе. Мы приходили в эту тему не для того, чтобы срубить бабла или прославиться. А многие сейчас идут сюда именно с этой целью, и это заметно. Я советую всем относиться к этому не как к средству рекламы и самовозвышения, а в первую очередь вложить душу и отдать время. Не думаю, что всё получится в первый год. Если тебе повезло, то да — базару нет. Но если ты трудишься, то трудись, когда-нибудь это окупится.

Я, например, всегда бросал рэп. Не было желания заниматься этим плотно и долго. Сейчас оно почему-то есть. Может быть, есть, что сказать, не знаю. Поэтому я не собираюсь останавливаться — буду делать и делать. Может быть, что-то получится.

С большинством российских продюсеров я неплохо общаюсь и работаю, потому о конкуренции речи быть не может. Я не считаю, что мы делим хлеб, например, со Smooky. Бывало порой, что чувак писал: «Йоу, можно купить бит?», я отвечал ему через два часа, потому что не мог раньше. Он писал, что уже взял у кого-то, и я такой: блин! Но я не думаю, что это конкуренция глобальная. Главное, что у всех сейчас появились клиенты и деньги. Раньше не было клиентов вообще, тем более, на такой звук в России.

Могу отметить чувака LetDose, он сделал три бита на моем новом релизе и дальше мы будем с ним работать очень плотно. Сейчас мне его звук очень заходит. Hustla Beats, SK1ttless Beats — мои ребята, с которыми я все время работаю.

Про карьеру MC:

Я читал рэп на английском, в то время я услышал трек Yanix «Амбиции». До этого я слушал D.masta, Беса из V-Style, но когда я послушал Яникса, я подумал: «Чувак валит на русском вот эту тему, про которую я всегда думал, что на русском её делать не прикольно». Это не звучало раньше на русском, а он сделал так, что зазвучало! Потом я стал писать на русском тексты уже в этом стиле.

Мне кажется, что битмейкеры чувствуют биты как-то по-особенному. Мне многие писали: «Вот крутой трек, ты там круто чувствуешь бит, круче, чем рэперы, потому что ты их делаешь». Я подумал, что может быть, в этом есть какой-то смысл. Но я бы не сказал, что я какой-то заучка в плане ритма и как-то вымеряю биты. Просто делаю на лайте.

Про знакомство с ЛСП:

С ЛСП мы познакомились, когда были в одном объединении, где был еще и Yung Trappa — YMB. Потом он приехал ко мне в Зелик, мы словились, я встречал его на автобусной остановке. Мы взяли пивка, посидели, пошли к корешу, поиграли в NBA. Так и получилось, что несколько хороших песен на мои биты от Олега есть.

Про Bow Wow:

Когда-то мне очень нравился его рэпчик. Когда он снялся в «Тройном форсаже», он был очень стильным. Но сейчас он выпендривается в соцсетях — это очень странно, когда много говорят, а музыки нет. Всем длинноязыкастым пацанам шатаут.

Про альбом «SRRY 4 THE WAVE»:

Я записал его за месяц, вообще не заморачиваясь, и при этом каждая песня мне очень нравится: как она звучит, о чем в ней говорится. В целом, мне кажется, что это хороший альбом. Это новый шаг, я отошел от стритового звучания, ментально подрос как мужчина, как человек.

Понятно, что люди хотят услышать от тебя то, что ты делал год назад или два. Возможно, они просто живут так: делают сейчас то же самое, что делали два года назад, у них ничего не меняется. Человек должен развиваться. Даже если ты регрессируешь, это уже какой-то движ. На месте стоять не нужно.





Про планы на 2019:

Совместные работы, конечно же, с кем-то будут, но я пока стараюсь уделить внимание сольному творчеству. Больше не будет такого, что я молчу два года и выпускаю снова альбом на восемь треков — забудьте это дерьмо. Сейчас я буду усердно писать тексты, но и на биты забивать не буду — это мой хлеб, я не могу без этого.

Про недобросовестных клиентов:

Я часто бомбил в соцсетях, когда пять или шесть клиентов в неделю и все такие: «Сколько стоит бит? А этот?». И маринуют тебя долгое время, а потом в конце сливаются: «Я не куплю бит, чел, извини». Или обещают, что скинут завтра, а завтра и послезавтра ничего не приходит. Я кидаю их в чертов черный список.