Рецензия на «STAY UGLY» — экскурсия по внутреннему миру уфимского сюрреалиста

На прошлой неделе Boulevard Depo выпустил EP «STAY UGLY» — первый релиз после судьбоносного альбома «RAPP2», подарившего ему армию новых фанатов. Пока Артем экспериментирует и «топит за свое», мы анализируем его новый релиз и объясняем, почему в карьере Бульвара все только начинается.

Автор: Давид Чебанов

Путь Артема Шатохина напоминает сказку, в которой главный герой смог выбиться из грязи в князи, ни разу не изменив себе. Вначале он продвигал клауд-рэп на пару с Pharaoh, потом создал объединение YungRussia, а за последний год растопил сердца миллионов, решительно игнорируя музыкальные стандарты. На новом EP он с высоты смотрит на пройденный путь, рассуждает о ненастоящих друзьях и смысле жизни. При этом Boulevard остается иррациональным, все чаще застревая в текстурах и называя себя Лениным рэп-игры («Дай броневик, я задвину им спич»).

«STAY UGLY» — это когда ты нашел баг в игре и можешь получить что угодно, но материальные ценности тебя не интересуют, и ты выходишь на поиски новых ощущений. Стиль, в котором работает Depo, называется минималистичный трэп-сюрреализм: Артем оставил позади матричную иллюзорность «Rare Gods», воздушность «Sweet Dreams» и постнаркотические откровения «RAPP2». Он на время возвращается в сознание и приказывает бесам в голове угомониться. Теперь перед слушателем не привычный густой туман, а легкая дымка, за которой можно различить пейзаж.

Boulevard в детстве точно собирал паззлы быстрее всех, потому что его музыка — это мозаика из казалось бы несочетаемых элементов. На одном EP соседствуют цитаты Высоцкого и оммаж Big Baby Tape, а сэмпл с «Chronic Talk», под который мог бы зачитать Серега в 2003, устроился неподалеку от дерзких синтезаторов и звуков Fortinite на «Loot».

«Я таскаюсь меж мирами без какого-либо знамя» — строчка, отражающая подход Boulevard к созданию музыки. В его лаборатории смешивается содержимое склянок из разных времен и даже вселенных, а к полученному зелью добавляется психоделический эффект.

На «STAY UGLY» Артем склоняется к более простому и «хитовому» звучанию минималистик-трэпа, но это не мешает ему выражаться в привычной абстрактной манере. Он смело шагает по минному полю с джоинтом в руках, и его рефлексия не прекращается ни на секунду. «Выкупил, кто рядом, кто мне друг, а кто мне враг, кто так», — говорит Depo на «DRUГ», рассказывая, как легко избавляется от лишних людей в своем окружении. Тема дружбы — одна из основных на релизе, наряду с отказом от материальных ценностей и стремлением оставаться собой.

Новый релиз — полная противоположность предыдущему альбому «RAPP2», где Boulevard играет на контрасте между витч-хаусом и клауд-рэпом. «STAY UGLY» прост и доступен любому зеваке. Если в «RAPP2» звучит множество голосов, «STAY UGLY» полностью посвящен внутреннему конфликту самого Бульвара. Его небольшой хронометраж — всего 16 минут — намекает, что это затравка перед следующим большим релизом. Возможно, это последний раз, когда Boulevard предлагает нам сюр в музыкальной обертке, ведь если так пойдет и дальше, его можно будет обвинить в стагнации. Depo понимает необходимость выхода из зоны комфорта и постепенно двигается навстречу новым слушателям.

«STAY UGLY» — история о том, как мальчик из Уфы стал рэп-звездой, но не собирается останавливаться на достигнутом.