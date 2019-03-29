Boulevard Depo стал жертвой «полиция нравов» в клипе «No Flag»

Boulevard Depo экранизировал трек «No Flag» со своего недавнего мини-альбома «Stay Ugly». В клипе, режиссером которого стал Орхан Абулов, обыгрывается тема цензуры и попыток разделить искусство на «правильное» и «неправильное». Жертвой «полиции нравов» становится не только сам Артем Шатохин, но и его коллега Хаски, которому в прошлом году пришлось отменить часть тура из-за давления чиновников и полиции (не считая того, что он провел несколько суток под арестом). Герой-антагонист, которого сыграл актер Владимир Большов, выражает позицию всех критиков молодого поколения: «У вас же свои рифмы, которыми вы головы морочите миллионам. Глядя на вас, хочется оправдать газовую камеру. Удалить вас надо, как раковую опухоль, пока метастазы не пошли».

Ранее в интервью STUDIO 21 Boulevard Depo комментировал тему отмены концертов так: «Не вижу смысла бороться с дебилизмом, зачем. Нужно просто запретить дебилизм, и всё будет гораздо проще. Как можно запретить музыку? Даже если её запретят, она станет ещё более популярной, потому что всё незаконное становится популярным — старая схема, все только от этого выиграют».