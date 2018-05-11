Boulevard Depo выпустил клип на трек «Кащенко»

Съемки клипа на трек «Кащенко» с последнего альбома Boulevard Depo проходили в апреле под руководством начинающего режиссера Дмитрия Ицкова, который ранее сотрудничал с проектом «Яндекс. Такси» Medialab (в его рамках была представлена короткометражка Хаски «Психотроника»). Действие клипа разворачивается в московской психиатрической больнице имени Н. А. Алексеева, которая до 1994 года носила имя П. П. Кащенко. В кадре можно увидеть представилей новой школы: Jeembo, i61, Acid Drop King и других.

Альбом Boulevard Depo «Rapp 2», в который вошел трек «Кащенко», появился 19 апреля. В его записи приняли участие группа Ic3peak, электронный музыкант Summer of Haze, фрешмены Big Baby Tape, OFFMi и другие близкие Бульвару артисты. Альбом стал продолжением пластинки «Rapp» 2014 года, которая принесла уфимскому музыканту известность. В прошлом году Boulevard Depo выпустил EP «Sport» и альбом «Sweat Dreams».