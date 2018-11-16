Интервью Boulevard Depo — о распаде Dead Dynasty, Big Baby Tape и будущих релизах

Boulevard Depo рассказал в эфире STUDIO 21 о своём отношении к распаду Dead Dynasty, знакомстве с Big Baby Tape и знаменитом концертном видео, на котором он невозмутимо пропускает свой парт из «5 минут назад». Среди важных новостей: следующий EP Boulevard Depo выйдет либо в конце этого года, либо в начале следующего. Что касается новых клипов — один уже наполовину закончен, второй, по словам Артёма, «в голове».

О PowerPuff Luv:

PowerPuff Luv — это я, когда не отвечаю за свои поступки. Я могу делать всё, что захочу, от PowerPuff Luv, вообще всё — я могу взять и замедлить трек в 10 раз. Это касается только музыкальных вещей, у меня нет больше никаких претензий.

О треке «Павел Топский»:

Я горжусь треком «Павел Топский», хоть он мне и надоел жутко, он из золотого фонда цитат. Я очень лихо всех обманул в какой-то момент, и половина страны думала, что меня зовут Паша Топский. Все были в полной уверенности, что я читаю трек о том, какой я крутой, классный, надежный и прочее. Уже потом, через некоторое время, я рассказал людям, что это на самом деле мой товарищ, и что я про кореша своего писал, а не про себя любимого. До кого-то, конечно, дошел весь сок этой иронии, а до кого-то и нет.

Прошла уже тысяча лет, но меня в каждом городе просят его исполнить, а у меня уже рвотные позывы к горлу подкатывают, когда я слышу первые нотки.

О грядущем концерте (23 ноября, Cition Hall):

Ну, во-первых, я соберу большую часть всех, кто был у меня на релизе, всех своих старых друзей, плюс мы приготовили в начале небольшой сюрприз. Будет очень масштабно, весело и много знакомых лиц.

О туре без бэк-MC:

Я старой закалки человек, могу себе позволить это сделать, даже глазом не моргнув. Плюс у меня была суперкоманда, супермашина и суперзапал всё сделать круто, поэтому я не жаловался. Никто не жаловался — все знали, что это будет жёстко, но все были готовы к этому. Я поболел, может быть, дня два от силы. Раньше после этого я, может быть, и свалился бы на недельку, но не теперь.

О концертном видео с треком «5 минут назад»:

Я приуныл от того, что этот трек, как и трек «Павел Топский», мне жутко надоел, и я не хотел его исполнять, но кто-то из моих друзей сказал: «Надо, Тёма, надо». Я сказал: «Окей, окей, но я не буду читать». Мы просто включили этот трек, я встал, убрал микрофон и смотрел на людей, на их реакцию, что вообще происходит. Ну и немножечко устроил из этого перформанс.

На самом деле, прикол в том, что этот видос давно лежал, но почему-то появился он в таком ажиотаже месяца через полтора. Я думаю, это скорее связано с обстановкой вообще в музоне, нежели с тем, что это было круто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Словил грусти. Публикация от STUDIO 21 (@studio21ru) 5 Ноя 2018 в 2:54 PST

О распаде Dead Dynasty:

Когда я увидел новость о том, что все ребята начали покидать объединение Dead Dynasty, я станцевал танец. Наконец-то! Чуваки просто реально из этого выросли. И те цели, которые они в итоге перед собой ставят, гораздо дальше, чем быть обслуживающим персоналом Глеба Фараоновича. Я думаю, это стало так, как только Dead Dynasty переименовали в Pharaoh Dead Dynasty. Справедливо, по-моему.

Но, в общем-то, это их терки. Я в них не участвовал, более того, я не был особо с кем-то на общухе весь этот промежуток времени, но чуваки вышли на связь, как только все это закончилось. Думаю, они слишком переобрадовались просто. Я радуюсь за чуваков, что они психологически теперь чувствуют себя лучше — вот и всё.

Об отношениях с Pharaoh:

Никаких отношений. Последний раз мы были на презентации EP «Sport», и он приходил с менеджером, с Алесей — визит вежливости. Мы немножечко потусовались, пожали руки, я подарил ему подвеску — у меня был рисунок с сердечком с молниями, я сделал ему подвеску. Подарил ещё что-то Алесе. Потом мы с ним виделись, когда была «Афиша» в Парке Горького. Мы были с Пашей Meep, он был в роли диджея у меня. Это был последний раз.

Об инициативе запретить рэп:

Я не собираюсь ничего с этим делать, не вижу смысла бороться с дебилизмом, зачем. Нужно просто запретить дебилизм, и всё будет гораздо проще. Как можно запретить музыку? Даже если её запретят, она станет ещё больше популярной, потому что всё незаконное становится популярным — старая схема, все только от этого выиграют.

О сотрудничестве со «старичками»:

Я сам уже старичок. Когда я вообще начал всё это, мне не нравилось то, что я слышал. Поэтому я сделал всё по-другому, по-своему. Сейчас, в общем-то, ничего не изменилось, только они начали делать всё хуже, а я всё лучше. Если я их увижу, я протяну им краба, скажу: «Круто, что я тебя увидел, ты крутой». Но делать с ними музыку не имеет смысла. Я бы лучше с таким старичком как Дэнни Браун сделал что-нибудь, или с группой Ho99o9. У меня в приоритете немножко другие вещи, нежели поднять шума.

О работе с агентством Waves Booking:

До них у нас не было своего букинга, да и Waves — не наш букинг, по сути, они наши партнеры, которые помогли исполнить в жизнь все наши планы и затеи. Плюс у них была предыстория. Есть такой товарищ, не буду говорить его имени, тоже рэпер, и эти ребята взялись делать ему презентации в Питере и в Москве. А с ним приключилась не очень однозначная история — в общем, человек сошел с ума. Но, несмотря на его состояние, они все равно все довели до конца. Я говорю: «Пацаны, вам надо памятник поставить». Потому что я знаю, насколько тяжело общаться с людьми, которые вообще не в адеквате. Они меня в этом моменте очень впечатлили. В итоге оказалось, что парни умеют работать, всё хорошо.

О треке «Hot Wheels» — коллаборации с продюсером Hot Sugar:

По новой современной классике — в инстаграме пишешь: «What’s good, man» и всё. Все гораздо проще, чем можно представить. Если ты реально что-то из себя представляешь, делаешь что-то крутое, то, естественно, другие такие же люди это замечают. В этом совершенно нет ничего удивительного.

Посмотрите на Big Baby Tape: даже года еще не прошло, но в «Dragonborn» вы увидите, кто как читает, и вы поймете, как это на самом деле легко. Если бы кто-то другой решил позвать всех этих людей на релиз, вряд ли бы что-то вышло, но у этого парня получилось. Это не просто так. Если ты адекватный, крутой и свежий, то такие люди тебя видят и ценят, потому что это не так уж часто происходит.

О Big Baby Tape:

Мне в свое время так White Punk включил Big Baby Tape, я говорю: «Ну да, круто». Потом прошло несколько месяцев, я сам сел послушал. И однажды выкладываю сториз, как я тусуюсь дома, хренью занимаюсь и слушаю Baby Tape, он мне в директ пишет: «О, салют!». Я, говорит, тебя тоже шарю, ты тоже крутой. Я говорю: «Базару ноль!». Не прошло месяца, как мы уже записали первые демки. На раз-два! Главное — быть собой и делать круто.

О своей аудитории:

Я смотрю в зеркало и просто вижу её.

О завершении карьеры:

Я в любом состоянии могу придумать какие-то прикольные вещи. Даже если я буду седым, старым сумасшедшим дедом, я даже в этом позишене смогу раздуть что-то крутое. Но иногда я иду и занимаюсь другими делами. Потому что, если не отвлекаться, можно загнаться и делать одно и то же, как белочка в колесе.

О планах:

Я собираюсь сделать еще EP-шку — может быть, успею в этом году или в начале следующего. Один трек с этого релиза я читал в туре, знаю его наизусть, как «Отче наш». Он крутой, я думаю, вам понравится.

О детстве:

Всю мою жизнь мы с родителями мотались из города в город, из квартиры в квартиру, поэтому я вырос в такой кочевой среде. Соответственно, я никогда себя не связывал лишний раз с каким-то локалом — будь то уфимские гопы, модники из Петербурга, из центра, кто угодно ещё. Я просто приходил, делал свои дела — всегда так было. Это воспитало во мне какую-то лил-самостоятельность. И я вот таким умником вырос.

О будущих релизах с i61 («Rare Gods 3») и Dope Clvb:

Конечно, собираюсь делать с ними еще кучу крутых вещей, и «Rare Gods» в частности. Единственное — у нас есть одна маленькая проблема: уже есть «Rare Gods 3» — его сделал Слава КПСС с каким-то своим теневым корешем. Не знаю, че делать. По ходу, выпиливать и одного, и второго.