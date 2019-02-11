Второй фестиваль Booking Machine пройдет в августе

Второй ежегодный фестиваль Booking Machine пройдет 24 августа в Измайловском парке в Москве — он будет приурочен к десятилетию объединения. Лайнап пока держится в секрете, но, скорее всего, на сцену снова выйдут все артисты Booking Machine и несколько зарубежных гостей. Выступления пройдут на двух сценах на территории 250 тысяч квадратных метров. Главная визуальная тема — картины японского мастера цветной гравюры Утагава Куниёси (первый фестиваль был оформлен полотнами Босха).

В прошлом году одним из хедлайнеров мероприятия стал Xavier Wulf — участник объединения TeamSESH, куда также входит Bones. Наш репортаж с фестиваля и интервью с Ксавьером смотрите здесь.



