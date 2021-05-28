В эфире STUDIO 21 появится программа «Будь в теме с The Blueprint»

STUDIO 21 запускает совместный проект с The Blueprint — изданием про моду, красоту и современную культуру.

Теперь в рамках шоу Get a lunch появится рубрика «Будь в теме с The Blueprint», посвященная главным трендам фэшн-индустрии. Раз в две недели Юля Чинаски и Артем Тирэпс будут обсуждать с экспертами модные тенденции, которые нашли отражение в хип-хопе и активно используются рэперами.

Первый эфир с шеф-редактором The Blueprint Ольгой Страховской и редактором моды издания Настей Сотник пройдет 3 июня. Он будет посвящен ювелирным трендам в мужских украшениях и хип-хоп-культуре. Главные темы: бисер, наивные кольца, моносерьги, жемчужные ожерелья и мужские помолвочные кольца. Начало эфира в 12:00.