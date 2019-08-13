«Я на отметке 1010»: Blueface подсчитал своих женщин за последние полгода

Мастер не попадать в бит, недавно выпустивший дебютный альбом «Dirty Bag», дал откровенное интервью радиостанции Real 92.3. По словам Blueface, количество женщин, с которыми он переспал за последние шесть месяцев, перевалило за тысячу. Однако не всем девушкам посчастливилось побыть с рэпером наедине. «Иногда я устраиваю тройнячки, иногда оргии на четверых, бывало и на пятерых», — объяснил Blueface. «Я и четыре девушки — это достаточно сложно».

«На сегодняшний день я на отметке 1010», — подсчитал Джонатан, отметив, что успел соблазнить 10 девушек меньше, чем за неделю.

Ранее Blueface часто упоминал в интервью, что находится в полиаморных отношениях с двумя партнершами и совершенно отвык заниматься сексом только с одной из них.

На прошлой неделе Blueface выпустил 8-трековый альбом «Dirty Bag» с фитами Offset, Rich The Kid и Lil Pump.