Blood Orange развлекает французских аристократов в клипе «Benzo»

Blood Orange выпустил клип «Benzo», в котором играет на виолончели перед травести-публикой. Эта песня вошла в новый микстейп Дейва Хайнса «Angel’s Pulse», который стал эпилогом к его предыдущему альбому «Negro Swan». В него вошли фиты с Toro Y Moi, Tinashe, Justine Sky и другими.

Режиссером видео выступил сам Дейв. Роль французского аристократа в нем сыграл его коллаборатор по трекам «Birmingham» и «Berlin», исполнитель Ян Исайя. Ранее Blood Orange выпустил несколько клипов на другие песни с релиза: «Charcoal Baby», «Saint», «Chewing Gum» и «Hope».