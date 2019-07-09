До нового релиза Blood Orange осталось 4 дня

Британец Дев Хайнс (настоящее имя Blood Orange) сообщил, что его новый микстейп под названием «Angel’s Pulse» выйдет уже в пятницу, 12 июля. По словам Хайнса, он записал, свел и спродюсировал релиз самостоятельно.

«Я вложил в этот микстейп столько же труда и заботы, сколько и в мои предыдущие альбомы, но по какой-то причине я приучил себя не выпускать вещи с той скоростью, с которой я их записываю, — отметил Хайнс. — Теперь я стал старше, а жизнь непредсказуемая и пугающая».

За последние несколько лет Blood Orange выпустил огромное количество коллабораций — от Solange и Sky Ferreira до Blondie и Kylie Minogue. Прошлым летом он выпустил свой четвертый студийный альбом «Negro Swan», а в апреле — красивое видео на песню «Hope», в котором снялись A$AP Rocky, Tyler, the Creator, Empress Of, Diddy и другие.