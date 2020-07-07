Block Party: первая вечеринка лета от STUDIO 21

4 июля STUDIO 21, ENCØRE Squad и Jeep провели первую в России Block Party. Она прошла на парковке комплекса «ЦСКА АРЕНА» с участием НЕДРЫ, Смоки Мо, ZULUWARRIOR, BORIS REDWALL, 909 и других. Ведущими шоу стали Сэм, Райтраун и Юля Чинаски.

Специально для вечеринки перед спорткомплексом была установлена 15-метровая сцена, составленная из трех 30-тонных контейнеров. Все выступления транслировались на медиафасаде здания, а услышать артистов можно было по радио на частоте 93.2 FM.

Таким образом, выходить из автомобилей не требовалось — гости наблюдали шоу из машин, соблюдая все меры предосторожности. В число зрителей попали избранные слушатели STUDIO 21, которые заранее зарегистрировались на сайте blockparty.studio21.ru, а также популярные представители комьюнити и блогеры.

FM-вещание Block Party велось на всю страну от Калининграда до Владивостока, а за трансляцией ВКонтакте наблюдали более миллиона человек.

Образы ведущих и некоторых артистов были предоставлены Tommy Jeans. Коллекция Весна-2020 приурочена к 35-й годовщине бренда и объединяет трендовый утилитарный стиль с яркими элементами. Фирменные цвета Tommy Jeans — красный, белый и синий — дополнены нейтральными оттенками серого, белого и светло-бежевого. Бренд также обновил классические модели из денима, а при изготовлении коллекции использовал исключительно экологически чистые материалы.

Партнер проекта — Jeep. С особым вниманием к слушателям STUDIO 21, оставьте заявку на специальное предложение по Jeep Compass.

Главный напиток вечера — природная минеральная вода TASSAY, которая поднимает уровень микроэлементов на любой тусе.