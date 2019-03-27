«Black Balloons» — новый клип от Denzel Curry

Ровно через восемь месяцев после релиза «Ta13oo» Denzel Curry выпустил клип на трек «Black Balloons» с фитами Twelve’len и Goldlink. Это приквел видео «Clout Cobain», в котором показан путь Дензела к славе и успеху. В начале клипа представитель индустрии предлагает ему подписать контракт, взамен обещая известность, богатство и исполнение всех желаний. Карри соглашается и попадает в сюрреалистический мир, полный наркотиков, женщин и других атрибутов «успеха».

В эту пятницу Denzel Curry выпустит сборник ремиксов «Black Balloons, The Love Below Remix Pack», а в мае присоединится к туру Billie Eilish (у которой, кстати, тоже недавно вышел клип).