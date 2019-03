«You should see me in a crown» — анимационный клип Billie Eilish от Такаси Мураками

«На протяжении всего процесса я работал с целой командой аниматоров, чтобы беспрецедентным образом реализовать идеи Билли», — рассказывает 57-летний художник из Токио Такаси Мураками, знакомый хип-хоп-комьюнити по оформлению альбомов Канье Уэста («Graduation» и совместного с Kid Cudi «Kids See Ghosts») . «You should see me in a crown» — это ужастик в стиле аниме с ощутимым влиянием работ Тима Бертона. В клипе Билли — наполовину девушка, наполовину паук — пребывает в изгнании на окраине футуристического города. Ближе к концу видео она полностью перевоплощается в паука и мстит обидчикам. Айлиш часто затрагивает тему монстров внутри себя, поэтому новая анимация идеально впишется в каталог ее эмо-поп-зарисовок.