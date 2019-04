Billie Eilish установила новый рекорд

Billie Eilish стала первым артистом, рожденным в XXI веке, возглавившим чарт Billboard. Ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We go?» разошелся в количестве 313 тысяч копий за первую неделю, и это лучший результат среди исполнительниц женского пола (даже включая Ариану Гранде) и второй результат среди артистов вообще.

В настоящий момент Билли 17 лет, и она записала дебютный релиз вместе со своими братом-продюсером Finneas O’Connell, которому не так давно исполнился 21 год. Пластинка побила рекорд Apple Music еще до релиза — в конце марта альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ждали 800 тысяч пользователей.