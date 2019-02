Billie Eilish рассказала о дебютном альбоме

В марте 17-летняя певица Billie Eilish выпустит дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», о котором она немного рассказала в новом интервью изданию Rolling Stone. По словам Billie, её творческий процесс начинается в спальне — она записывает тексты будущих песен маркером на стене, где собраны ее самые личные и самые темные мысли: «Моя комната — это склад одежды и обуви, но когда ты отодвигаешь занавеску, ты видишь огромную черную дыру». При этом Billie отметила, что треки о депрессии и суициде не всегда связаны с ее эмоциональным состоянием: «Не обязательно проходить через такие вещи, чтобы писать о них, это просто сторителлинг».

Billie рассказала, что половина песен на готовящемся альбоме основана на личном опыте, а другая половина — вымышленные истории. По словам Eilish, подростки видят в ее текстах себя: «Мои депрессивные песни часто не нравятся взрослым, они думают, что это плохо. Но я считаю, что видеть у кого-то такие же переживания полезно».

Релиз «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» намечен на 29 марта, в него войдут ранее вышедшие синглы «you should see me in a crown», «when the party’s over» и «bury a friend».