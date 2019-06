Billie Eilish в третий раз вернулась на первое место чарта Billboard

Дебютный альбом Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», вышедший в марте, с тех пор не покидал топ-5 альбомного рейтинга Billboard. На днях он в третий раз вернулся на первую строчку, заработав 62 тысячи проданных копий за прошлую неделю. Ранее дебютная пластинка 17-летней певицы побила рекорд по предзаказам в Apple Music — накануне релиза её ждали 800 тысяч пользователей.

В марте Billie выпустила клип на трек «You should see me in a crown» при участии японского художника, работавшего с Канье Уэстом, — Такаси Мураками. Это анимационный ужастик об изгнании на окраине футуристического города.

Альбом DJ Khaled «Father of Asahd» вторую неделю держится на второй позиции, за ним следует свежий релиз Tyler, the Creator «IGOR».