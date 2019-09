Постапокалиптичный мир в клипе Billie Eilish «all the good girls go to hell»

Billie Eilish выпустила клип на песню «all the good girls go to hell» со своего дебютного альбома «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?». Видео снял режиссер Рич Ли, который ранее работал с Ланой Дель Рей и Эминемом. Одновременно с клипом в сториз Billie появился следующий пост: «Прямо сейчас миллионы людей по всему миру умоляют, чтобы политические лидеры обратили на них внимание. Глобальное потепление усиливается с беспрецедентной скоростью, ледники тают, уровень воды в океанах растет, дикая природа страдает, а леса горят. 23 сентября ООН проведет саммит по проблемам глобального потепления, чтобы обсудить эти вопросы. Часы тикают. В пятницу 20 сентября и в пятницу 27 сентября вы можете сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Расскажите об этом. #climatestrike @greenpeace»