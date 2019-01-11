Billie Eilish против сексизма

Журнал New Musical Express назвал певицу Billie Eilish в числе 100 перспективных артистов, за которыми стоит следить в 2019 году. Кроме того, Billie рассказала изданию NME о прессинге, с которым столкнулась в соцсетях. По ее словам, большинство негативных комментариев основаны на гендерных стереотипах. «Если бы я была парнем и носила мешковатую одежду, никто бы и глазом не моргнул. Но сейчас мне всё время говорят: «Хоть раз оденься как девочка! Надень что-то обтягивающее, тогда ты будешь лучше выглядеть, и твоя карьера пойдет в гору», — поделилась Billie. Она отметила, что с подобными сексистскими комментариями сталкиваются многие девушки.

Billie также рассказала, что с приходом популярности она стала гораздо реже пользоваться соцсетями: «Раньше я читала все комментарии и отвечала на каждое сообщение в директ, а теперь я почти не захожу в инстаграм, потому что не могу терпеть это дерьмо». По словам 17-летней певицы, ей часто пишут, что ей стоило умереть вместо другой знаменитости и тому подобное. Тем не менее, она не жалеет, что стала частью музыкальной индустрии. «Если бы я не занималась музыкой, то была бы несчастна», — отметила Billie.