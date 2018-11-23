Big Baby Tape — о неизданных альбомах, знакомстве с Хаски и RDR2

ПУМ-ПУМ ТУ-ТУ-ТУ ГРРРРААА — Big Baby Tape рассказал в эфире STUDIO 21 о поиске собственного звучания, знакомстве с Хаски и переполненной личке инстаграма. Хайлайты: в плейлисте Егора можно найти треки Гуфа и АК-47, у него есть несколько неопубликованных альбомов в разных жанрах, а Big Baby Tape изначально задумывался как стебный проект.

Об успехе «Gimme the Loot»:

Максимально неожиданно. Я, в принципе, много не думал, когда готовил альбом, не строил ожиданий, типа вот это будет хит, альбом наведёт шума. Такого вообще не было, я концентрировался именно на создании. Но «Loot» — я вообще не ожидал.

В плане текста в «Loot» достаточно всё понятно по сравнению с другими треками, он более по-русски написан. Сначала его искали (на Genius), мне кажется, потому что было непонятно слово boo. А потом уже, когда пошла волна хайпа, и появился инфоповод, что Тейп — номер один на Genius, начали интересоваться, что же там такое.

О популярности:

Директ инстаграма тяжело чекать, потому что пишут очень много, и всё отследить нереально практически. Писали какие-то чувачки, западные артисты, респектовали, фиты просили, но я чаще всего ничего не отвечаю.

О звучании:

Я много музыки делал, и в один момент я поставил перед собой задачу — сделать что-то похожее на американское звучание. Это не был план: чтобы меня заметили, сделать что-то необычное, используя английские слова — такого не было. Это произошло стихийно, и это не задумывалось как фишка, типа — ага, вот так делают, вставляют какие-то американские сленговые слова. Просто так получилось, так было по кайфу.

О рифмовке:

Каждое слово стоит на своем месте не просто так. Если строчка какая-нибудь максимально простая, и какой-нибудь человек скажет: «Это мог написать первоклассник! Я это за пять минут напишу», — ну, попробуй. Это всё не просто так. Эта строчка преподнесена именно так, как надо по задумке.

О фите с Хаски:

Мы выступали на фестивале Waves, пересеклись в гримерке, и я такой: «Здорово, я Тейп». Он такой: «Здорово, мы тебя слушаем». Обменялись номерами, и я такой: «Слушай, давай пересечемся, может быть, что-то придумаем». Ну и всё — я просто ему скинул потом битосик, мы заехали на студию, сделали.

О русском рэпе:

Если говорить про русский рэп, я слушал Рыночные Отношения, старый Kunteynir — до альбома «Основа», Кровосток. Остальное как-то мимо меня прошло. Я респектую, это всё очень круто, но почему-то слушал немного другое. Кстати, Гуф, АК-47 — раннее творчество я тоже очень котирую, 2010 года. Я и сейчас могу погонять некоторые треканы.

О Big Baby Tape, DJ Tape и Tape LaFlare:

В моём творчестве я сейчас DJ Tape и Big Baby Tape, и там где-то далеко ещё виднеется Tape LaFlare — автотюновый чел, но про него позже, сейчас это еще окутано небольшой тайной. DJ Tape — это я, как и Big Baby Tape, но прикольно разделять продюсинг и рэп. Я делаю музыку уже восьмой год, и у меня было очень много разных альтер эго и проектов, и если бы я держал один никнейм, это было бы странно.

Об источниках вдохновения:

Я занимаюсь продюсингом уже лет семь, и в разные времена меня вдохновляли разные чуваки. Я работал в разных жанрах. В 2013 году я слушал Madlib и MF Doom и делал биточки в их стильке. Потом в 2015 я делал мемфис и фонк, меня вдохновляли DJ Paul, DJ Sound и всё такое. В позднем 2014 я делал джангл, и меня уже совершенно другие люди вдохновляли. Или футворк — DJ Rashad, Teklife. Я о своих старых проектах пока не говорю, особо не палю. Но возможно, когда-нибудь мне захочется этим поделиться с людьми, потому что у меня действительно очень много материала есть. Альбомами лежит: альбом джангла, альбом футворка целый, причем это всё на хорошем уровне.

О проекте Big Baby Tape:

Когда я начинал проект Big Baby Tape, это вообще был стеб. Я не делал никаких ставок, мы не сидели командой и не думали, как кого-то впечатлить. В один момент этот стеб перешёл какую-то границу, и его начали вценивать люди. А Tape LaFlare — это что-то более спокойное, автотюновое. Я планировал развивать этот проект, учиться работать с автотюном, чтобы это был хороший продукт западного уровня. Чтобы я мог прийти на Запад, показать им это, и у них бы отвисла челюсть.

О названии «Dragonborn»:

Совпало много факторов. Во-первых, я родился в год Дракона — 2000. На момент, когда я придумывал альбом, я играл в Skyrim, у меня были уже тречки «Benzo Gang Money», «Hokage» — с восточными мотивами. Я подумал: «Дракон — почему бы и нет».

О дате выхода альбома (16 ноября, в один день с релизом MF Doom «MM..Food»):

Серьезно? Это случайность, я только что это узнал. All Caps. Шатаут Doom, мой любимый рэпер.

Об игре Red Dead Redemption:

Я купил её, установил, начал играть, играл пару дней, потом открыл Minecraft и прошёл Minecraft. Короче, Red Dead Redemption как-то мне не очень зашла. Возможно, я ещё попробую поиграть, но как-то немного нудно мне показалось. Конечно, красиво всё, многие фишки классные, кушать готовить надо, охотиться…