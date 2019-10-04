Big Baby Tape выступит на финале танцевального контеста ALL FOR 1 MOSCOW

В начале месяца бренд Nike запустил осенний сезон проекта ALL FOR 1 MOSCOW, посвященного культуре современного танца. Он объединил тренировки, мастер-классы, паблик-токи и контест, участниками которого могли стать все, кто любит танцы.

Финал контеста пройдет 13 октября в клубе 1930 Moscow. Лучшие из лучших сразятся в формате showcase, а судить их будут известные танцоры и хореографы: Дмитрий Черкозьянов, Banzay BNZ , Екатерина Решетникова, Вован Гудым, Атажан и Аслан Ныров. В качестве специального гостя на мероприятии выступит Big Baby Tape. Главный приз — поездка в Лондон на танцевальное событие Serious London.

Вход на мероприятие возможен по предварительной регистрации