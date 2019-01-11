«Babyface Savage» — новый бэнгер от Bhad Bhabie и Tory Lanez

Несмотря на то, что Bhad Bhabie получила известность отнюдь не за музыкальные заслуги (её фраза «Cash Me Outside» стала мемом после телешоу Dr. Phil), в 2018 она подтвердила свой статус восходящей хип-хоп-заезды. В сентябре Даниэлла выпустила дебютный альбом «15», на котором отметились такие артисты как Ty Dolla $ign, Lil Yachty и YG. Теперь на счету Bhad Bhabie ещё одна звездная коллаборация — с канадским MC Tory Lanez.

В 2018 Tory Lanez выпустил микстейп «Memories Don’t Die», принял участие в товарищеском бифе с Joyner Lucas, а также долго оправдывался за сравнение 6ix9ine с 2Pac. Совместка с Bhad Bhabie под названием «Babyface Savage» — доказательство того, что Tory решил, наконец, сконцентрироваться на музыке, и новый материал не за горами.