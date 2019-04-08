Netflix выпустит документальный фильм про выступление Beyoncé на Coachella

В твиттере Netflix появился анонс документального фильма о выступлении Beyoncé на фестивале Coachella в апреле 2018 года. Он будет называться «Homecoming» и выйдет 17 апреля. Тогда Beyoncé собрала на одной сцене всех участниц группы Destiny’s Child, исполнила совместные треки с Jay-Z и Solange, а также сменила пять костюмов, созданных креативным директором Balmain Оливье Рустеном. Кроме того, она стала первой чернокожей женщиной, возглавившей фестиваль.

В начале месяца Beyoncé подписала контракт с Adidas: она планирует не только создать с брендом совместную коллекцию, но и перезапустить собственную марку Ivy Park.