Beyonce выпустила лайв-альбом по мотивам выступления на Coachella-2018

Beyonce неожиданно выпустила альбом «Homecoming: The Live Album», в который вошли лайв-версии треков, исполненных ею на фестивале Coachella в 2018 году. Тогда Beyoncé собрала на одной сцене всех участниц группы Destiny’s Child, исполнила совместные треки с Jay-Z и Solange, а также сменила пять костюмов, созданных креативным директором Balmain Оливье Рустеном. Полную версию выступления можно посмотреть на Netflix.

В альбом вошли живые записи 40 треков, которые охватывают весь творческий путь Beyonce, начиная со времен группы Destiny’s Child и заканчивая с недавними коллаборациями с Jay-Z. Последний совместный релиз Картеров «Everything Is Love» тоже вышел без всяких предупреждений в июне прошлого года.