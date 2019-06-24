Как прошла церемония BET Awards 2019

В выходные в Санта-Монике прошла музыкальная премия BET Awards 2019, на которой выступили Cardi B, Lil Nas X, Tyga, DJ Khaled и многие другие. Премия присуждается за достижения в музыке, актерском мастерстве и спорте среди темнокожих деятелей искусства.

Церемонию открыли Cardi B и Offset, исполнив мэшап из треков «Clout» и «Press». Самым примечательным в этом выступлении было то, что участник Migos решил присоединиться к подтанцовке и продемонстрировать свои скиллы в брейк-дансе. Cardi, само собой, не обошлась без своего фирменного лэп-дэнса, который мы видели в клипе на «Clout».

Lil Nas X и Billy Ray Cyrus наконец выступили вместе со своим главным ковбойским хитом. При этом декорации имитировали бар из вестерна, заполненный тверкающими девушками в ковбойских шляпах.

Бывшие коллабораторы Nipsey Hussle исполнили несколько его песен, в числе которых «Real Big» и «Last Time That I Checc’d». YG также выступил с речью в честь погибшего друга и его семьи.

Награду в категории «Лучшая певица в жанрах R&B и поп» получила Beyonce, которая в этом году выпустила документалку о своем выступлении на Coachella и лайв-альбом. Cardi B забрала приз за «Альбом года», а также стала «Лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп». В аналогичной мужской номинации посмертно победил Nipsey Hussle. Награду за лучший клип забрал Childish Gambino с его видео-шедевром «This Is America».