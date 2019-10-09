Главные клипы сентября

Пока все обсуждали видео «Москва», установившее рекорд по дизлайкам в российском YouTube, мы готовили подборку лучших клипов сентября — от возвращения Mnogoznaal до средневековой баллады Post Malone.

Текст: Николай Неверов

Post Malone — Circles

Режиссер: Colin Tilley

Дата выхода: 3 сентября

Просмотров: 50 миллионов

Не все рыцари носят доспехи, но Post Malone не смог обойтись без лат и отполированной до блеска кирасы. В августе сентиментальный мертвец Остин вернулся с того света (клип «Goodbyes»), чтобы исполнить прощальную песню возлюбленной, а в новом видео он разгуливает по мрачным просторам Средневековья. Дымящиеся поля сражений, кровожадная нечисть и безмолвная принцесса, ожидающая своего героя в заточении, — все это в клипе «Circles».

Lil Nas X — Panini

Режиссер: Mike Diva

Дата выхода: 5 сентября

Просмотров: 100 миллионов

Исторический рекорд журнала Billboard, лавина ремиксов на «Old Town Road» и звание главного хитмейкера последнего времени — так прошло лето Lil Nas X, который, кажется, относится к своей славе с долей иронии. И хотя число его фанатов продолжает расти, хейтеров тоже становится больше. Эта тема обыгрывается музыкантом в клипе «Panini».

Итак, на дворе 2079 год, президент Lil Nas выпускает 3162-ой ремикс на «Old Town Road» вместе с неким Yung Sandwich, призраком Беджамина Франклина и Old Thug. О чем эта история — об обратной стороне славы или о неизбежном хартбрейке? Судить зрителю.

FKA twigs — holy terrain feat. Future

Режиссер: FKA twigs & Nick Walker

Дата выхода: 9 сентября

Просмотров: 1.5 миллиона

То, как умело FKA twigs дарит стиль тем, кому до него нет дела, достойно восхищения. Все творчество британской певицы — один сплошной эксперимент, и коллаб с Future — лишнее тому подтверждение. Похоже, девушка осталась в восторге от работы с Нейведиусом: «Он говорит о своих фиаско как настоящий мужчина <…> Я обожаю грустного Future. Люблю, когда он обращается к своей эмо-стороне».

Slowthai, Denzel Curry — Psycho

Режиссер: Duncan Loudon

Дата выхода: 13 сентября

Просмотров: 465 тысяч

Вспомните франшизу «Неудержимые»: прославленные герои боевиков собираются вместе, чтобы выполнить очередную миссию. По сути, в этих фильмах не происходит ничего нового, но зритель все равно остается доволен, потому что перед ним профи. То же самое с клипом «Psycho»: два маньяка от мира психоделик-рэпа выпустили жутковатое видео, которым можно пугать детей (и сделали это гениально). Никаких лишних деталей — одна локация, два психопата и трехколесный велосипед. Как в старые добрые.

LINDEMANN — Steh Auf

Режиссер: Zoran Bihac

Дата выхода: 13 сентября

Просмотров: 4.4 миллионов

Cолист группы Rammstein Till Lindemann все-таки перезапустил сольный проект. «Steh Auf» — это ода творческим экспериментам, экранизированная в Казахстане. Одну из главных ролей в клипе сыграл Питер Сормаре, известный по фильмам «Армагеддон» и «Константин: Повелитель Тьмы». И пока на многочисленных фан-форумах идут споры, к чему в клипе монголо-татары и что же происходит в загадочной красной коробке, предлагаем просто насладиться этим сумасшедшим 4-минутным экшеном.

French Montana feat. Post Malone, Cardi B, Rvssian — Writing on the Wall

Режиссер: Мyles Whittingham

Дата выхода: 27 cентября

Просмотров: 14 миллионов

Как говорил классик, дело не в качестве рифм, а в личности, что за ними. Режиссер Мyles Whittingham в клипе «Writing on the Wall» изобразил личности неимоверного масштаба. Пока огромный French Montana отдыхает, присев на одну из нью-йоркских многоэтажек, а Post Malone валяется на газоне в Центральном парке, Cardi самодовольно рассматривает свое отражение в одном из небоскребов даунтауна. Вы когда-нибудь видели рэп-диву, которая тверкает, опираясь на крышу высотки? Пугающая кинохроника ниже.

Коста Лакоста — Баккара

Режиссер: Макс Шишкин

Дата выхода: 6 сентября

Просмотров: 1.1 миллиона

Коста Лакоста так резко вырвался в топы, что стоит провести краткий ликбез. Он — обладатель одного из самых стильных войс-тегов, которому, по его собственным словам, «дали имя с рождения Секс». Особого внимания заслуживает работа творческого тандема Косты и сеньора Максимиллиано Шишкина — уж очень умело они вплетают эстетику разных эпох в свою Вселенную самоиронии и угара. Скорее всего, вы не поймете, зачем Косте тайная лаборатория по производству тако, а в оммаже на тайную вечерю — два лучадора. Поэтому советуем сделать глубокий вдох и просто получать удовольствие от происходящего на экране.

Mnogoznaal — Антигерой

Режиссер: VISNU

Дата выхода: 6 сентября

Просмотров: 800 тысяч

Современная музыкальная индустрия диктует жесткие правила, и мало кто из артистов может позволить себе затяжной отпуск. Но это не помешало Максиму сделать почти годовую паузу. Клипом «Антигерой» он заканчивает одну главу своей жизни и начинает другую. За плечами исполнителя полное переосмысление ценностей: «Я недавно вспомнил, что сочится по венам/ Я хочу сбежать с этой др*чильни на негров/ Год назад помогли врачи мне, наверное/ Я чист и намерен жить и любить».

Illumate — Проксемика

Режиссер: Illumate

Дата выхода: 10 сентября

Просмотров: 355 тысяч

У Андрея сложился образ не просто музыканта, а философа. Как признается артист, идея запечатлеть «любовный путь к некому финалу — к той самой единственной» появилась давно, однако по разным причинам реализовать ее не получалось — концепт ждал своего часа. Удастся ли герою пройти эту извилистую дорогу или ему суждено навсегда остаться на обочине жизни? Ответ — в клипе.

May Wave$ — WAP

Режиссер: +Visuals

Дата выхода: 10 сентября

Просмотров: 180 тысяч

«WAP? Что такое WAP? Это не просто композиция», — именно так начинается клип на один из главных хитов May Wave$ с весенней пластинки «Дрип-на-Дону». На вопрос, что же означает это странное слово, отвечают профессор трэп-наук May Wave$ и его ассистент Гипножаба!

Jimm x Weetzy — 24

Режиссер: Александ Самбур

Дата выхода: 20 сентября

Просмотров: 4.5 тысяч

В преддверии альбома «Fuel» Jimm и продюсер Weetzy выпустили клип «24» — очередной манифест о желании стать кем-то большим, чем локальная рэп-звезда. Судя по этому синглу, парни готовят настоящий бэйслайн-разнос и пленных брать не намерены.

Дельфин — J2000.0

Режиссер: Иван Соснин

Дата выхода: 26 сентября

Просмотров: 331 тысяча

Сюжеты с участием инопланетян, как и зомби-концепты, мягко говоря, не блещут оригинальностью. Космическая интервенция, перестрелки лазерным оружием, захват пленных и прочее — все это мы видели миллионы раз. Но творческому дуэту Дельфина и Ивана Соснина удалось избежать клише. В интервью для портала Meduza режиссер рассказал о клипе следующее: «По легенде, внеземная цивилизация заметила, что в нашем мире стало меньше настоящих искренних чувств, и пришла на помощь. Украшения — это инопланетные артефакты, которые способны вернуть искренность на Землю». На фоне довольно блеклых аналогов (вроде саундтрека к «Притяжению») работа выглядит максимально самобытно. Лучшего аперитива перед грядущим альбомом не придумаешь.