20 восходящих рэперов 2019 (4 часть)

Ниже — русскоязычная версия недавнего материала от «Complex» о том, кто должен взорвать этот год по ту сторону океана.

Перевод: Николай Вантух

Редактура: Степан Карма

В наше время музыкальная индустрия развивается такими темпами, что некоторые исполнители из этого списка, возможно, уже к концу этого года смогут собирать стадионы, а их музыка будет звучать по всему миру. И неважно, что о многих из них вы никогда не слышали. За 2018 год Juice WRLD проделал путь от адепта самых темных уголков Soundcloud’a до чарт-топпера Billboard Hot 100. Кто же начнет своё восхождение на музыкальный Олимп в этом году? И пускай дать точный ответ на этот вопрос всё же сложновато, редакция The Complex составила список перспективных артистов, чьё творчество заслуживает наибольшего внимания в наступившем году.

Lil Tjay

В своем профиле Instagram Lil Tjay называет себя «Принцем Нью-Йорка». Достаточно сильное заявление для семнадцатилетнего парня, у которого всего лишь 3 трека на Spotify. Но все же он уверенно движется к тому, чтобы подкреплять слова делами. Живое и мелодичное звучание молодого артиста, черпающего вдохновление, скорее, в музыке A Boogie Wit Da Hoodie, нежели в треках Jay-Z, явно олицетворяет новую эпоху рэпа из «Большого Яблока». Впитав в детстве классику дружелюбной поп-музыки по типу Майкла Джексона или Usher’a, а также таких Диснеевских звёзд Ariana Grande, Tjay отнюдь не чурается семплировать Justin Bieber, а также подыгрывать сложившемся образу хип-хоп-сердцееда. Быстро растущая фан-база Lil Tjay + поддержка лейбла «Columbia Records» = все шансы на успех в 2019 году.

Bernard Jabs

Подавляющее большинство молодых исполнителей привлекают внимание либо своим звучанием, либо лирикой, и очень сложно найти артиста, который брал слушателя и тем, и тем. Bernard Jabs — одно из редких исключений. Исполнитель начал свою карьеру на мажорной ноте, выступая в качестве разогрева перед Pusha-T во время его тура. И Jabs не преминул возможностью впитать всё самое лучшее, находясь рядом с главным врагом Дрейка. 2019 год артист начинает при полной обойме. Да, трек «Big Tymers» — это отличная затравка, но судя по тизерам его грядущего проекта, вскоре последуют бойкие мелодии, освежающие биты и обманчиво многослойные куплеты.

Yungeen Ace

2018 год стал для Yungeen Ace временем взлётов и падений. Музыкант дебютировал с двумя мощными релизами «Life of Betrayal» и «Life I’m livin», которые были выпущены в один из сложнейших периодов в жизни артиста. В июле брат рэпера и двое его друзей погибли в перестрелке. В интервью для «The Complex» рэпер рассказывал о том, что мотивирует его заниматься творчеством: «Музыка говорит за меня, передаёт мой посыл. И мне есть, что донести до людей. Кто-то попытается не просто послушать, а услышать меня. Я хочу помочь людям прочувствовать это. И даже если я не смогу изменить весь мир, я попытаюсь повлиять на чью-то жизнь». И эти слова отнюдь не брошены на ветер — музыка Yungeen Ace обладает неким духом неотложности, и это выгодно отличает артиста от остальных коллег. Если вы захотели ознакомиться с его творчеством, то начните с саднящим и полным страданий треком «Pain», с релиза «Life of Betrayal».

10k.Caash

Если вы никогда не были в техасском клубе, то знайте — звучание местных музыкальных легенд способно растолкать и усопших. Прошедшие проверку времени песни абсолютно любых исполнителей, начиная от Big Tuck и заканчивая Beat King, это всегда идеальный саундтрек для драк, праздников, твёрка или всего по чуть-чуть. 10k.Caash идет по стопам «отцов», но проходит рэп-игру, пользуясь силой виральности новомодных танцев. На данный момент артист известен как один из возможных создателей Woah — танцевального стиля, который очень популярен в Техасе. Согласно имеющейся информации, фишками Woah пользовались такие ребята как Drake, Travis Scott и Odell Beckham Jr. Но роль идейного отца Woah — это непозволительно мало, поэтому Caash ворвался в игру и как рэп-артист. Его последний релиз «The Creator» (за продакшн отвечали Tay Keith и Kenny Beats, а гостевыми куплетами отметились Rico Nasty и Lil Yachty) — яркий пример того, как молодой рэпер, благодаря нужным связам, крепким битам и мощной энергии готов и годен сотрясать стены техасских заведений.

1TakeJay

Сейчас в Лос-Анджелесе существует элитный круг мастеров «щит-токинга», и, пожалуй, самый колоритный из них это 1TakeJay — чего уж говорить, когда один из его последних релизов называется «Talkin Shit». И не важно о чём читает парень — будь то дисс на девушку, которая затусовалась с рэпером, только когда у него появились деньги на рестораны, или понты на тему крутых связей с драгдиллерами (при этом артист не курит), слушатель никогда не знает, что ожидает его «за поворотом». До настоящего времени, 1TakeJay преимущественно отдавал предпочтение битам а-ля Weast Coast (микстейп «The Winning Team»), однако, не так давно показал, что может оставаться собой и на вещах более понятных широкой публике (см. ремикс на «Zeze»).