20 восходящих рэперов 2019 (3 часть)

Ниже — русскоязычная версия недавнего материала от «Complex» о том, кто должен взорвать этот год по ту сторону океана.

Перевод: Николай Вантух

Редактура: Степан Карма

В наше время музыкальная индустрия развивается такими темпами, что некоторые исполнители из этого списка, возможно, уже к концу этого года смогут собирать стадионы, а их музыка будет звучать по всему миру. И неважно, что о многих из них вы никогда не слышали. За 2018 год Juice WRLD проделал путь от адепта самых темных уголков Soundcloud’a до чарт-топпера Billboard Hot 100. Кто же начнет своё восхождение на музыкальный Олимп в этом году? И пускай дать точный ответ на этот вопрос всё же сложновато, редакция The Complex составила список перспективных артистов, чьё творчество заслуживает наибольшего внимания в наступившем году.

Roddy Rich

Есть одно простое объяснение, почему 2019 год станет важной вехой в карьере Roddy Ricch — он исключительно талантливый и харизматичный автор. Артист из Комптона, называющий своим главным вдохновителем калифорнийского рэпера Speaker Knockerz, открыл в себе талант почившего кумира — умение находить тонкую грань между лиричным сторителлингом и цепляющим мелодичным звучанием. Взлёт Roddy значительно ускорился после выхода в июле прошлого года сингла «Die Young» в память об ушедших XXXtentacion, Lil Snupe и Speaker Knockerz. После того, как в конце 2018 года «Die Young» получил всеобщее признание, Roddy отметился успешным сольным релизом «Feed Tha Streets II», гостевым куплетом на последнем альбоме от Meek Mill и синглом с главным анонимом мировой EDM-сцены, Marshmello. Судя по тому, как быстро растёт его фан-база и какой популярностью пользуется музыка Roddy на стриминговых площадках, 2019 несомненно станет новым этапом для артиста.

Baby Keem

Примерно год назад, Keem (также известный как Baby Keem и Two Phone Baby Keem) неожиданно появился на большой сцене, приняв участие в двух крупных проектах, о которых остальные новички могут грезить лишь во влажных снах — саундтреке к «Чёрной Пантеры» и альбоме Jay Rock «Redemption». Парнишку можно найти в титрах киноленты даже под его настоящим именем, Hykeem Cartet. Да и в принципе, это всё, что известно о восходящей звезде американского хип-хопа. Но мы точно знаем, что Keem умеет писать удивительно качественную музыку, что он и продемонстриовал на EP «Midnight» и «Hearts & Darts». После данных релизов Keem долгое время работал вместе с Cardo над альбомом «The Sound of Bad Habit». Особенно приятно наблюдать, что артист не стоит на месте — в таких бэнгерах как «Check Please» и «Gang Activities» слушателю отчётливо слышен результат постепенной огранки его стиля и звучания. И если громогласный трек «Baby Keem» это пример того, что нас ожидает на грядущем релизе, то в 2019 году Keem устроит настоящий разнос конкурентам. И никаких пленных.

Lil Keed

Не буду лукавить, впервые я услышал о нём на «Slime Language» от Young Thug. Но именно трек «Nameless» с релиза «Keed Talk To’ Em» заставил меня реально поверить в этого парня. Если я натыкался на этот трек в плейлисте, то каждый раз гонял его по полчаса. Сначала я подумал, что Keed родом из Огайо — ведь парень постоянно кричал что-то про Кливленд в своих треках. И только потом я понял, что речь о проспекте в Атланте («Clevelend Ave»). Во всяком случае, если Keed продолжит писать хиты по типу «Nameless», то он обречен стать звездой. И почему эту песню до сих пор не крутят по радио?

Brandon Ares

Скорее всего, вы мало, что знаете о Brandon Ares и «Pink Room Project». Но мы лелеем надежду, что это исправится в 2019 году. Звучание этого новоорлеанского рэпера совершенно ни с чем не сравнимо, а его манера поведения на сцене выдаёт в нём человека, который выступает перед публикой уже не первый год (хотя это далеко не так). Чего говорить, я до сих пор под впечатлением от его перфоманса на «Buku Fest» весной прошлого года. Помимо артиста на сцене был парень, читавший поверх хаусового бита в стиле рэпера Juvenile, а также хайпмен («заводила») в церковной робе, ведущий себя так, словно он выступает перед паствой. Короче говоря, это был нереальный опыт. Ares и его команда (шатаут Lil Jodeci) миксуют различные жанры и звуки, делая отдельный акцент на хаусе, рэпе и новоорлеанском баунсе. Послушайте «Good Love 2017: Dyke» и «Back to’99», чтобы быть в теме!

Key Glock

В музыкальном плане Мемфис переживает свой Золотой Век. В 2018 году, BlocBoy JB и Tay Keith буквально ворвались в игру с одним из лучших треков прошлого года, «Look Alive», но это лишь крохотная верхушка айсберга городских талантов. Кто стрельнёт следующим? Наши ставки на Key Glock. Молодой и харизматичный музыкант собирает миллионы прослушиваний на таких тяжеловесных хитах под продакшен Tay Keith как «Russian Cream» с альбома «Glock Bond», и делает это без коллабораций с популярными артистами. «Я знаю, что громкие фиты помогли бы мне приобрести бóльшую популярность, чем без них — говорит он, — Но я достигну всего сам и своим путём”.